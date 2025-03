Col·laboració - Cita continental

Els Jocs dels Petits Estats d’enguany seran els més sostenibles de la història amb energia 100% renovable

FEDA preveu un consum de sis milions de kilowatts, per la qual cosa s'estalviaran entorn unes 700 tones de CO₂ equivalent

El Comitè Organitzador dels Jocs dels Petits Estats i FEDA han signat aquest matí un conveni de col·laboració perquè la cita que acollirà el Principat del 26 al 31 de maig sigui la més sostenible de la història. En aquest sentit, el director general de la companyia elèctrica, Albert Moles, ha exposat que seran els primers Jocs a usar energia amb origen 100% renovable i que totes les seus esportives comptaran amb el segell Llum Verda.

Així mateix, Moles ha comentat que es preveu un consum de fins a sis milions de kilowatts, per la qual cosa s’estalviaran entorn unes 700 tones de CO₂ equivalent d’emissions de gasos amb efecte hivernacle. “En tots els Jocs Olímpics i totes les activitats que s’estan fent arreu del món la sostenibilitat és molt important, i per a nosaltres també ho és aportar aquest valor al Comitè Olímpic”, ha comentat el president de FEDA, afegint que des de l’empresa energètica fa anys que treballen amb iniciatives relacionades.

Per la seva part, la presidenta del Comitè Organitzador, Anna Garcia, ha deixat clar que el món de l’esport “ha d’estar al costat de la sostenibilitat” i que, a banda de la implementació del segell Llum Verda, s’ha treballat en altres camps. És el cas de la mobilitat, ja que s’ha creat un transport específic de línies circulars entre els hotels i les seus i s’està treballant per implementar l’ús dels busos de línia regular. També volen evitar, en la mesura del possible, l’ús d’ampolles de plàstic, per la qual cosa en donaran una amb el ‘welcome pack’ –se’n repartiran entorn 2.500– perquè els esportistes la puguin reomplir, i al menjador els gots, coberts i plats seran reutilitzables. En darrer lloc, Garcia ha esmentat que estan treballant amb Andorra Sostenible per “fomentar” una bona praxi del reciclatge.

El calendari esportiu

En altres qüestions, cal recordar que durant la presentació oficial dels Jocs dels Petits Estats, fa just una setmana, la presidenta del Comitè Organitzador va explicar que el calendari de les disciplines esportives es preveia tenir enllestit per finals d’abril. Avui, preguntada al respecte, Garcia ha assenyalat que entre 10 i 12 dies ja el tindran establert. D’altra banda, tampoc ha volgut avançar cap nom dels qui seran els abanderats.