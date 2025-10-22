Els esquiadors Tecnificats U14 i U16 afronten el primer test físic de la temporada amb el repte de l’Ironman

Els esquiadors i esquiadores Tecnificats U14 i U16 dels clubs d’Andorra han completat el primer test Ironman de la temporada, una prova que serveix per avaluar-ne l’estat de forma abans de l’inici del curs esportiu.
Les proves s’han celebrat entre Andorra la Vella i Ordino, en una jornada que ha reunit 63 tecnificats. Al matí, els participants han afrontat la cursa de 3.000 metres llisos a l’estadi d’Andorra la Vella, mentre que a la tarda l’activitat s’ha traslladat al Centre de Tecnificació d’Ordino, on s’han dut a terme diferents proves de coordinació, força i intensitat.
L’objectiu d’aquest test és valorar la condició física individual de cada esportista després del període de preparació i abans de l’inici de la competició sobre neu.
El segon test Ironman de la temporada està previst per a finals d’abril, coincidint amb el tancament del curs, per comparar els resultats i mesurar la progressió dels joves esportistes.