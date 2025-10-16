Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Els esquiadors Bartumeu Gabriel, Àlex Rius i Xavier Cornella a Saalbach. | FAE
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Esquí

Els equips d’esquí alpí reprenen els entrenaments a Wittenburg abans de viatjar a Levi per preparar la temporada

Concretament hi van les esquiadores Carla Mijares i Íria Medina, així com Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella

Els equips nacionals d’esquí alpí han estat uns dies a casa agafant forces per tornar a la neu els pròxims dies. Diversos equips viatgen conjuntament a l’indoor de Wittenburg, per tal de continuar amb els entrenaments i després connectar directament amb Levi.

A Wittenburg, on entrenaran tres dies (20, 21 i 22 d’octubre) hi van les esquiadores Carla Mijares i Íria Medina, així com Àlex Rius, Bartumeu Gabriel i Xavier Cornella, juntament amb els tècnic Fred Beauviel, Josh Alayrach i Ibon Mintegui. Després, tots aniran a Levi, on hi seran fins a principis de novembre, quan tornaran a Andorra uns dies per descansar. A Levi s’hi afegiran els altres integrants de l’equip nacional masculí, Marc Fernández, Àlvar Calvo, Pirmin Estruga, Maià Font, amb el tècnic Nico Belcredi.

