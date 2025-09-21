Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El trio format per Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar Garcia tanquen amb 104 punts, mentre que Alexia Lladó i Elia Pascuet en sumen 262. | FMA
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Motociclisme - Cita continental

Els equips andorrans acaben en onzena posició al Trial de les Nacions tant en categoria masculina com en femenina

El trio format per Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar Garcia tanquen amb 104 punts, mentre que Alexia Lladó i Elia Pascuet en sumen 262

Els equips masculí i femení de la Federació Motociclista d’Andorra han completat la seva participació al Trial de les Nacions amb una onzena posició en les respectives categories de l’International Trophy. En masculí, el conjunt format per Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar Garcia ha signat una actuació de menys a més en un recorregut especialment tècnic. Després de la primera volta, els andorrans ocupaven la desena posició amb un total de 45 punts. La segona volta, però, ha passat factura físicament i els pilots han acumulat 59 punts més, arribant a un total de 104 que els ha situat finalment en l’onzena plaça.

Per la seva banda, la competició femenina ha estat marcada per la dificultat afegida de competir amb només dues integrants, Alexia Lladó i Elia Pascuet, fet que ha exigit un esforç extra al llarg de tot el recorregut. Les andorranes han sumat 132 punts a la primera volta i, tot i el cansament acumulat, han aconseguit rebaixar la puntuació a 126 en la segona. Amb un total de 262 punts, l’equip també s’ha classificat en onzena posició, superant Canadà.

Comparteix
Notícies relacionades
La Setmana de l’Isard es tanca amb una “satisfacció general” dels caçadors pel nou sistema d’assignació d’anelles
L’Andorra Taste culmina la quarta edició amb 56.000 consumicions venudes i un creixement de més del 60%
‘Chipre: la isla dividida’, un documental amb segell andorrà que recull totes les veus d’un conflicte de més de mig segle

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’àrbitre del partit contra el Mirandés assegura que Gerard Piqué i Jaume Nogués el van increpar en acabar el duel
  • Esports
Ibai Gómez qüestiona l’arbitratge i assegura que el col·legiat va justificar el descompte dient que “el dona el VAR”
  • Esports
Roger Turné tanca la temporada sent subcampió de la Copa Catalana i un tercer lloc en la Copa d’Espanya
Publicitat
Entrevistes esportives
Nacho Llovet
Excapità del MoraBanc Andorra
Enric Fontbernat
Ciclista de la marxa Andorra-Santiago de Compostel·la
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu