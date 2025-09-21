Els equips andorrans acaben en onzena posició al Trial de les Nacions tant en categoria masculina com en femenina

Els equips masculí i femení de la Federació Motociclista d’Andorra han completat la seva participació al Trial de les Nacions amb una onzena posició en les respectives categories de l’International Trophy. En masculí, el conjunt format per Quim Altés, Valentí Cristina i Edgar Garcia ha signat una actuació de menys a més en un recorregut especialment tècnic. Després de la primera volta, els andorrans ocupaven la desena posició amb un total de 45 punts. La segona volta, però, ha passat factura físicament i els pilots han acumulat 59 punts més, arribant a un total de 104 que els ha situat finalment en l’onzena plaça.
Per la seva banda, la competició femenina ha estat marcada per la dificultat afegida de competir amb només dues integrants, Alexia Lladó i Elia Pascuet, fet que ha exigit un esforç extra al llarg de tot el recorregut. Les andorranes han sumat 132 punts a la primera volta i, tot i el cansament acumulat, han aconseguit rebaixar la puntuació a 126 en la segona. Amb un total de 262 punts, l’equip també s’ha classificat en onzena posició, superant Canadà.