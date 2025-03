Esquí alpí

Els Campionats d’Andorra d’esquí alpí es disputaran del 14 al 20 d’abril al Tarter amb curses NC i curses FIS

Cande Moreno assoleix la cinquena posició al primer entrenament de descens dels Nacionals de França, i demà encetarà la competició

Els Campionats d’Andorra d’esquí alpí, els quals es duran a terme del 14 al 20 d’abril, ja tenen el calendari confirmat. Segons han mencionat en un comunicat emès per la FAE, es correran curses NC i curses FIS, totes elles al Tarter, on es començarà dilluns 14 amb dos supergegants, un de cada categoria. Per dimarts 15 està programat un gegant NC, mentre que dimecres 16 i dijous 17 serà el torn per als gegants FIS. Els eslàloms no tindran lloc fins al divendres i al dissabte, primer Nacionals i després FIS, per tancar diumenge 20 amb un últim eslàlom FIS.

Moreno, cinquena a l’entrenament dels Nacionals de França

A Meribel s’han iniciat, aquest dilluns, els Campionats Nacionals de França, en els quals Cande Moreno ha assolit una cinquena posició en el primer entrenament de descens. La tricolor ha pogut aturar el crono a l’1’18.04, a +0.92 del millor registre marcat per la francesa Laura Gauche, seguida de les seves compatriotes Camille Cerutti (+0.19), Romane Miradoli (+0.19) i Doriane Escane (+0.98).

Moreno encetarà la competició demà amb el descens corresponent als Nacionals de França, mentre que dimecres disputarà un altre descens, en aquest cas, corresponent als Nacionals de Mònaco. Per a dijous, l’equip descansarà per encetar de la millor manera el supergegant francès de divendres.

L’equip masculí reprèn la competició a Madonna

L’equip nacional masculí es troba repartit entre Madonna di Campiglio, on aquest dilluns s’ha disputat un gegant NJR, i Val Casies, on havia de celebrar-se un eslàlom FIS, el qual, finalment, s’ha cancel·lat pel mal temps. Pel que fa a la regió de Madonna, Marc Fernández ha finalitzat en 16a posició, a +1.89 del guanyador, l’italià Jakob Franzelin (2’18.59). Per la seva banda, Èric Ebri ha estat 23è amb 2’21.04 i Pirmin Estruga ha acabat 52è amb 2’28.21. A Val Casies, demà dimarts s’intentarà poder fer l’eslàlom programat per a avui i el previst per al dia també, amb la presència de Xavier Cornella, Àlex Rius i Bartumeu Gabriel.

Cornella, ‘out’ al supergegant dels Nacionals britànics

Pere Cornella ha competit al supergegant dels Nacionals britànics que se celebren a Santa Caterina (Itàlia), on no ha pogut completar la cursa. Així doncs, aquest dimarts competirà en un altre supergegant, en aquest cas Nacional júnior.