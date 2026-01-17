Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Un instant del partit. | VPC Andorra
El Periòdic d'Andorra
Rugbi - VPC

El VPC Andorra suma una victòria clau davant el CN Poblenou en un duel molt igualat a l’Estadi Nacional

El conjunt tricolor s’imposa per 27–24 després d’un partit molt treballat i de gran resistència defensiva

El VPC Andorra ha tornat a sumar una victòria important aquest cap de setmana a l’Estadi Nacional, on s’ha imposat al CN Poblenou per 27–24 en un partit molt igualat que s’ha decidit pels detalls. L’enfrontament ha estat intens de principi a fi, amb un elevat desgast físic per part dels dos conjunts.

El CN Poblenou ha fet valer la seva potència a la davantera durant diversos trams del duel, marcant un ritme exigent que ha obligat l’equip andorrà a treballar amb una defensa sòlida i ordenada. Malgrat la pressió constant del rival, el VPC ha sabut mantenir la serenitat, resistir en els moments més delicats i aprofitar les ocasions de què ha disposat.

A la represa, amb el marcador encara obert, el conjunt tricolor ha mostrat una millor versió col·lectiva. L’empenta de tot l’equip, la fermesa en les fases estàtiques i la precisió en els instants decisius han estat determinants per acabar certificant un triomf de pes en clau classificatòria. Els assajos han arribat de la mà de Galdric Calvet, Jose Maria “Xema” Gomez, Mateo Macchi i Ignacio “Nacho” Traversa, amb Macchi completant el marcador gràcies a la seva efectivitat amb el xut a pals.

Bona jornada per al planter

El cap de setmana també ha deixat resultats positius per a l’escola de rugbi del club. L’equip U14 ha signat una victòria contundent per 85–5, mentre que l’U16 s’ha imposat en un partit molt ajustat per 29–31. Pel que fa a l’U18, ha protagonitzat un duel especialment dur que s’ha resolt amb un empat a 5, confirmant el bon nivell i la competitivitat de la base del VPC Andorra.

