El Trofeu Nadal a Escaldes-Engordany posa el punt final a la Lliga Nacional Andorrana de Karate

La Lliga Nacional Andorrana de Karate (LLINA) va culminar el passat cap de setmana després de la celebració del Trofeu Nadal a Escaldes-Engordany. Aquesta va ser la darrera prova puntuable de les tres que han conformat la competició aquest 2025 i que ja ha coronat els campions d’aquest curs. En aquest cas, en el Trofeu Nadal, una trentena de competidors hi van formar part, amb presència del Club Karate Fudo–Shin d’Escaldes–Engordany, el Club Karate Xavier Herver d’Ordino i el Club Karate Jion de la Massana.
Després de totes les proves, el medaller va quedar liderat pel Fudo-Shin amb 22 (set d’or, set plates i vuit bronzes), seguit del Xavier Herver amb 19 metalls en total (cinc d’or, cinc de plata i nou de bronze) i el Jion com a tercer classificat amb 10 (tres d’or, tres de plata i quatre de bronze).
“Ha estat un 2025 excepcional marcat pels Jocs; estem molt contents de tancar aquesta primera edició de la Lliga Nacional d’Andorra” – Xavier Herver
Així, i després de sumar els punts de les proves puntuables de la LLINA, en la categoria benjamí el campió ha estat Ibai Amorim. Laia Jover i Jan Mellado han estat els que més punts han acumulat en les categories aleví i infantil, respectivament, mentre que Inès Chevalier s’ha acabat imposant en la juvenil. Per últim, en la categoria cadet, qui s’ha emportat el títol ha estat Paulo Domingues.
El president de la Federació Andorrana de Karate, Xavier Herver, va destacar que “ha estat un 2025 excepcional marcat pels Jocs; estem molt contents de tancar aquesta primera edició de la Lliga Nacional d’Andorra”.