Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Una jove karateka, durant el Trofeu Nadal a Escaldes-Engordany. | Federació Andorrana de Karate
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Karate

El Trofeu Nadal a Escaldes-Engordany posa el punt final a la Lliga Nacional Andorrana de Karate

Ibai Amorim, Laia Jover, Jan Mellado, Inès Chevalier i Paulo Domingues han estat els campions de les diferents categories

La Lliga Nacional Andorrana de Karate (LLINA) va culminar el passat cap de setmana després de la celebració del Trofeu Nadal a Escaldes-Engordany. Aquesta va ser la darrera prova puntuable de les tres que han conformat la competició aquest 2025 i que ja ha coronat els campions d’aquest curs. En aquest cas, en el Trofeu Nadal, una trentena de competidors hi van formar part, amb presència del Club Karate Fudo–Shin d’Escaldes–Engordany, el Club Karate Xavier Herver d’Ordino i el Club Karate Jion de la Massana.

Després de totes les proves, el medaller va quedar liderat pel Fudo-Shin amb 22 (set d’or, set plates i vuit bronzes), seguit del Xavier Herver amb 19 metalls en total (cinc d’or, cinc de plata i nou de bronze) i el Jion com a tercer classificat amb 10 (tres d’or, tres de plata i quatre de bronze).

“Ha estat un 2025 excepcional marcat pels Jocs; estem molt contents de tancar aquesta primera edició de la Lliga Nacional d’Andorra” – Xavier Herver

Així, i després de sumar els punts de les proves puntuables de la LLINA, en la categoria benjamí el campió ha estat Ibai Amorim. Laia Jover i Jan Mellado han estat els que més punts han acumulat en les categories aleví i infantil, respectivament, mentre que Inès Chevalier s’ha acabat imposant en la juvenil. Per últim, en la categoria cadet, qui s’ha emportat el títol ha estat Paulo Domingues.

El president de la Federació Andorrana de Karate, Xavier Herver, va destacar que “ha estat un 2025 excepcional marcat pels Jocs; estem molt contents de tancar aquesta primera edició de la Lliga Nacional d’Andorra”.

Comparteix
Notícies relacionades
Una llei anunciada, però encara invisible
Fins a 960 alumnes de tots els sistemes educatius reben una formació en riscos naturals impartida per Protecció Civil
La via per a una evacuació de Gaza passaria per la coordinació amb França o Espanya i obrir el corredor humanitari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Joan Plaza, després de caure estrepitosament al Príncipe Felipe: “Ens falta un punt molt clar de maduresa”
  • Esports
L’FC Andorra llança la campanya d’abonaments de mitja temporada: 12 partits amb un preu a partir dels 50 euros
  • Esports
Roger Puig acaba 9è a l’eslàlom de la Copa del Món disputada a Sankt Moritz i suma 29 punts més al global
Publicitat
Entrevistes esportives
Xary Rodríguez 
Presidenta d’Andona
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu