El suplici de la UE es pot fer més gran: l’FC Santa Coloma i l’Esperança li impugnen el partit de la darrera jornada

Els malsons per a la UE Santa Coloma només fan que créixer. Ara, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, l’FC Santa Coloma i l’Esperança han impugnat el partit que aquest darrer va jugar contra l’entitat groc i negra el passat cap de setmana −va cloure 0-3 a favor de la UE−. El motiu, una possible alineació indeguda per disputar-lo amb un jugador amb fitxa del filial, acció que incompleix l’apartat a) de l’article 9 de la Secció 1 a) del Reglament de la FAF, que diu així:
a) Els futbolistes de més de vint-i-un anys poden alinear-se, indistintament, en qualsevol dels equips que tingui el club de llur categoria, sempre que s’alineïn en un equip de divisió igual o superior. Tanmateix, si haguessin intervingut en cinc partits, i sigui quin sigui el temps real que hi haguessin jugat, no podran tornar a l’equip de categoria inferior.
Aquesta norma no s’aplica a les últimes quatre jornades del campionat (que correspon a l’inici del partit d’aquesta jornada), en les quals no podrà alinear-se cap jugador de més de vint-i-un anys pertanyent a un altre equip del mateix club si no ha disputat amb l’equip que està inscrit, cinc partits al llarg de la temporada.
Ja en mans del Comitè de Competició, demà s’avaluarà el cas i la setmana vinent se sabrà la resolució. En cas afirmatiu, a la UE Santa Coloma se li restaran sis punts i es col·locarà empatada amb el Ranger’s i amb un més que el seu rival colomenc, però amb aquests dos darrers conjunts amb un duel encara per disputar. Així, i amb els lauredians sense llicència UEFA, l’FC Santa Coloma i l’Atlètic d’Escaldes ja tenen assegurada la plaça europea més enllà de qui acabi aixecant la Copa Constitució.
D’altra banda, l’Esperança sumarà tres punts per posar-se a només un del Carroi a falta d’una jornada. És a dir, amb la promoció encara per jugar-se i amb opcions de mantenir-se a la categoria sense haver de passar per un últim play-off contra un equip de la Lliga Grup Pirineu. Aquesta és, de fet, una situació que no ha passat gens desapercebuda al Carroi, on s’ha demanat als seus jugadors no marxar del país fins que el tràmit tingui resolució, ja que són conscients que els podria tocar competir durant dues setmanes més.
El cúmul
Tot plegat se suma, per a la UE, a no haver rebut la llicència UEFA, tal com va avançar aquesta casa. En aquest sentit, des del club es va llançar ahir un comunicat assegurant haver cobert els deutes pendents amb jugadors i proveïdors −motiu que ha comportat no rebre el vistiplau de la primera auditoria−, en què també lamentaven “un tracte desigual per part de la FAF cap a la Unió Esportiva Santa Coloma respecte d’altres clubs sotmesos al mateix procés de llicenciament”. Així, esmentaven estar analitzant “totes les vies legals i esportives disponibles, incloent-hi la possibilitat d’acudir davant el Tribunal de l’Arbitratge de l’Esport”.
Qui també ha pres la paraula és el coordinador general de l’entitat, Juan Manuel López, amb un missatge a les xarxes: “Des del primer moment que vaig arribar, més enllà de la família de la UE Santa Coloma i unes poques persones, la majoria m’ha tractat malament. M’han fet sentir com si fos un insecte, intentant xafar-me de qualsevol manera, destruint no només els meus somnis, sinó també els de tota la comunitat que hem construït”.
“He viscut moltes injustícies, tant a nivell personal com professional. Aquesta família mereix molt més, però la corrupció que alimenta el futbol en aquest país −des de la federació fins a la indústria hotelera− ens està portant al límit, fins al punt que estem a res de perdre-ho tot. Aquestes injustícies no només signifiquen no jugar a Europa. Signifiquen que persones com jo, que som el suport de les nostres famílies, no puguem complir aquesta responsabilitat”, ha afegit.
La FAF no es pronuncia
Des de la federació han estat clars: “No farem cap declaració al respecte fins que tot sigui oficial ni tampoc confirmarem ni desmentirem cap a les informacions publicades”. “Des de la FAF hem de comunicar a la UEFA les llicències de la temporada 2026-2027 i una vegada UEFA tingui la informació oficial, ho farem públic a la nostra web”, han completat, subratllant que probablement serà la setmana vinent.
El Ranger’s tampoc aixeca cap
Havent-se quedat sense llicència UEFA, igual que el Penya Encarnada, el Ranger’s també travessa una complicada situació. I és que més enllà del que va avançar ‘Andorra Esportiu’ fa uns dies, esmentant que el club acumula impagaments amb jugadors −a aquesta casa ha arribat que són tres mesos de sou−, els quals s’haurien de regular aviat, també té deutes amb l’hotel lauredià on s’allotja part de la plantilla. En relació amb això, una font consultada ha explicat que a finals de la setmana passada els van voler fer fora de l’allotjament, fet que va obligar l’entitat a avançar part del deute per poder mantenir-s’hi.