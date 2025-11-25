El Ranger’s posa fi als impagaments gairebé quatre mesos després i es focalitza a mantenir el liderat a la lliga

Després de gairebé quatre mesos d’impagaments els quasl apuntaven a la dissolució del club, el Ranger’s ha resolt finalment els impagaments que havien tensat l’ambient entre jugadors i directiva. Segons han confirmat diverses fonts internes consultades per aquest mitjà, els futbolistes han cobrat les quantitats pendents.
La crisi havia començat a agafar força a finals d’octubre, quan l’equip, tot i el bon inici a la Lliga Multisegur, arrossegava mesos sense rebre les seves nòmines. Malgrat tot, la plantilla va mantenir el to competitiu, però el malestar es va acabar fent visible el 9 de novembre, quan els jugadors van fer una plantada d’un minut abans del partit contra l’FC Santa Coloma i alguns van deixar entreveure que, si la situació no canviava, podien arribar a plantejar-se marxar.
Des de la directiva han explicat a EL PERIÒDIC que els impagaments no responien a cap mala gestió interna, sinó a la falta d’ingressos procedents de patrocinis que estaven pendents de tancar-se. En aquest sentit, afegeixen que aquests acords ja s’han formalitzat i que, amb l’arribada d’aquests recursos, ha estat possible posar al dia les nòmines. Asseguren, també, que el club ja torna a treballar amb tranquil·litat i que l’objectiu és mantenir el focus exclusivament en l’àmbit esportiu, amb la mirada posada en la part alta de la lliga. Per part dels jugadors, també es confirma que l’assumpte “ja estaria arreglat” i confien que “no torni a passar” per poder gaudir plenament de la temporada.
Pel que fa a la classificació, sembla que aquest afer no ha afectat els jugadors, ja que el Ranger’s se situa a la zona capdavantera gràcies al bon rendiment mostrat tot i la situació econòmica. L’equip s’ha mantingut ferm en la lluita pel títol i, després de set jornades, lidera la Lliga Multisegur amb 17 punts i sense haver perdut cap partit. Ara, amb el conflicte intern resolt, confien a recuperar la normalitat i continuar oferint aquesta versió competitiva que els ha mantingut en ritme amb els principals aspirants.
Amb la tensió ja desactivada i els comptes en ordre, el club agafa aire. El vestidor recupera la calma, la directiva respira més tranquil·la i l’equip pot tornar a centrar-se en allò que el portava a ser un dels noms destacats d’aquest inici de temporada. De fet, l’ambició és màxima i des de la directiva asseguren que “serem campions”.