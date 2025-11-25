Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els jugadors del Ranger's celebrant un gol la darrera jornada. | FAF
Arnau Ojeda Garcia
  • Esports
Futbol nacional

El Ranger’s posa fi als impagaments gairebé quatre mesos després i es focalitza a mantenir el liderat a la lliga

Des del club expliquen a aquest mitjà que els impagaments responien a la falta d’ingressos procedents de patrocinis pendents de tancar

Després de gairebé quatre mesos d’impagaments els quasl apuntaven a la dissolució del club, el Ranger’s ha resolt finalment els impagaments que havien tensat l’ambient entre jugadors i directiva. Segons han confirmat diverses fonts internes consultades per aquest mitjà, els futbolistes han cobrat les quantitats pendents.

La crisi havia començat a agafar força a finals d’octubre, quan l’equip, tot i el bon inici a la Lliga Multisegur, arrossegava mesos sense rebre les seves nòmines. Malgrat tot, la plantilla va mantenir el to competitiu, però el malestar es va acabar fent visible el 9 de novembre, quan els jugadors van fer una plantada d’un minut abans del partit contra l’FC Santa Coloma i alguns van deixar entreveure que, si la situació no canviava, podien arribar a plantejar-se marxar.

Els jugadors del Ranger’s fan una ‘plantada’ d’un minut contra l’FC Santa Coloma i alguns podrien deixar l’equip

Llegir

Des de la directiva han explicat a EL PERIÒDIC que els impagaments no responien a cap mala gestió interna, sinó a la falta d’ingressos procedents de patrocinis que estaven pendents de tancar-se. En aquest sentit, afegeixen que aquests acords ja s’han formalitzat i que, amb l’arribada d’aquests recursos, ha estat possible posar al dia les nòmines. Asseguren, també, que el club ja torna a treballar amb tranquil·litat i que l’objectiu és mantenir el focus exclusivament en l’àmbit esportiu, amb la mirada posada en la part alta de la lliga. Per part dels jugadors, també es confirma que l’assumpte “ja estaria arreglat” i confien que “no torni a passar” per poder gaudir plenament de la temporada.

Per part dels jugadors, també es confirma que l’assumpte “ja estaria arreglat” i confien que “no torni a passar” per poder gaudir plenament de la temporada

Pel que fa a la classificació, sembla que aquest afer no ha afectat els jugadors, ja que el Ranger’s se situa a la zona capdavantera gràcies al bon rendiment mostrat tot i la situació econòmica. L’equip s’ha mantingut ferm en la lluita pel títol i, després de set jornades, lidera la Lliga Multisegur amb 17 punts i sense haver perdut cap partit. Ara, amb el conflicte intern resolt, confien a recuperar la normalitat i continuar oferint aquesta versió competitiva que els ha mantingut en ritme amb els principals aspirants.

Amb la tensió ja desactivada i els comptes en ordre, el club agafa aire. El vestidor recupera la calma, la directiva respira més tranquil·la i l’equip pot tornar a centrar-se en allò que el portava a ser un dels noms destacats d’aquest inici de temporada. De fet, l’ambició és màxima i des de la directiva asseguren que “serem campions”.

Comparteix
Publicitat
Notícies relacionades
Casal confirma la detecció de vuit exemplars d’os bru aquest any i confirma que no hi ha hagut cap atac al bestiar
Uber inicia la trajectòria al Principat amb el servei de gamma superior Uber Comfort, operatiu a tot el país
Ensenyat i Codina revisen l’estat d’execució de les obres a Sant Julià i es reuneixen amb els cònsols lauredians

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
L’FC Andorra cau en zona de descens mentre prepara el duel contra l’Sporting de Gijón amb els tècnics interins
  • Esports
Esports entrega més de 4,7 milions d’euros en subvencions i ajuts a federacions i entitats esportives durant el 2025
  • Esports
L’infantil del MoraBanc preparat per disputar la Minicopa amb la motivació de Bassas, Guerrero i Plaza
Publicitat
Entrevistes esportives
Àlex Terés
Autor del llibre ‘Principat Blaugrana’
Marina Fernández
Exjugadora de la selecció
Vincent Maduro ‘Vinsky’
Creador de contingut i directiu de l’Sporting Club Escaldes
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu