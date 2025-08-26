Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell; el nou jugador, Artem Pustovyi, i el president del club, Gorka Aixàs, avui. | MoraBanc Andorra
El Periòdic d'Andorra
Bàsquet - Presentació oficial

Artem Pustovyi, presentat com a nou pivot del MoraBanc Andorra: “Només penso en donar la meva millor versió”

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, subratlla el compromís del Govern amb el club: "Per a nosaltres és un orgull donar suport"

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest dimarts un dels reforços més importants per a la nova temporada, el pivot ucraïnès Artem Pustovyi, un jugador amb una trajectòria contrastada a l’ACB que arriba per convertir-se en una peça clau dins del projecte tricolor.

Durant la seva presentació al Pavelló Toni Martí, Pustovyi ha pronunciat les primeres paraules com a jugador del club pirenaic, deixant clara la seva motivació: “Estic molt content d’arribar al MoraBanc, ens espera un gran curs. Conec bé la Lliga Endesa i també Andorra, on he vingut a jugar molts anys”. El jugador també ha remarcat la seva predisposició a implicar-se des del primer dia: “Em sento genial. Jo i els companys ens estem adaptant a l’estil de joc que requereix l’entrenador i només penso en donar la meva millor versió per ajudar l’equip a guanyar”, ha afirmat.

El General Manager del club, Francesc Solana, ha destacat el pes que ha de tenir la nova incorporació en l’esquema tricolor: “Estem molt contents que l’Artem Pustovyi hagi volgut apostar pel nostre projecte, arriba per ser la clara referència interior i serà una peça molt important. Un jugador que compta amb una gran trajectòria a la Lliga Endesa, i estem convençuts que ens aportarà experiència, intimidació i lideratge a la pista”.

També el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, ha posat l’accent en la il·lusió que desperta el fitxatge: “Estem molt satisfets de poder portar un jugador com l’Artem Pustovyi, era un objectiu nostre des de temporades endarrere. La seva experiència i qualitat de ben segur emocionaran a l’afició i ens ajudaran a créixer com a equip”. Aixàs ha recordat que l’entitat afronta la seva 15a temporada a l’ACB, un repte de màxim nivell esportiu.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència de representants institucionals i dels mitjans del país. La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha subratllat el compromís del Govern amb el club: “Per a nosaltres és un orgull poder donar suport al MoraBanc Andorra i formar part d’aquest projecte esportiu i de país. El Pavelló Toni Martí és casa nostra, l’espai on l’afició es retroba per viure l’emoció del bàsquet d’elit, i avui també ha estat l’escenari per donar la benvinguda a un jugador que de ben segur serà important. Enguany destaquem les millores pel que fa a la lluminària i estem treballant perquè en vinguin més”.

