El pavelló del Prat Gran es renova amb una inversió de 902.000 euros per acollir els Jocs dels Petits Estats

A l’interior, les obres inclouen la renovació del marcador, així com la millora de la il·luminació i del sistema de sonorització. Pel que fa a l’exterior, es reformaran els vestidors i la coberta, que serà adaptada per a la instal·lació de plaques solars. Aquestes millores tenen un cost total de 902.000 euros i són imprescindibles per garantir unes condicions òptimes tant per als esportistes com per als espectadors.

Els treballs, que ja estan en marxa, es preveu que finalitzin a principis de maig. Durant aquest període, el Comú d’Escaldes-Engordany ha informat els clubs i federacions que fan ús habitual del pavelló que es poden produir afectacions en la reserva d’hores d’entrenament i competició. Els esports més afectats per aquestes restriccions són el bàsquet, la gimnàstica rítmica, l’handbol, el voleibol, el tenis, el futbol sala i el tenis taula. Així mateix, altres entitats, com l’APACEF, el SAFA, els grups d’activitats per a la gent gran i particulars que lloguin la instal·lació, també podrien veure modificada la disponibilitat de l’espai.

Aquesta intervenció respon a la voluntat del Comú de renovar espais i equipaments que havien quedat obsolets, amb l’objectiu de disposar d’una instal·lació moderna i funcional. A més de millorar les condicions per als usuaris habituals, la reforma reafirma el compromís de la corporació amb l’esport i amb la dotació d’infraestructures de qualitat per acollir esdeveniments de primer nivell.