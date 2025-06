Golf

El neerlandès Jerry Ji es proclama campió la IV edició de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand

Martin Engel ha estat el millor amateur i en el segon lloc hi ha hagut un triple empat a 202 cops entre Ruben Pardo, Javier Calles i Ronan Mullarney

El jugador neerlandès Jerry Ji ha aconseguit la victòria en la IV edició de l’Aravell Golf Andorra Open by Creand amb una targeta final de 199 cops, 14 per sota del par del camp, en una darrera jornada en què el títol s’ha decidit en els darrers dos forats del recorregut. El francès Martin Engel ha estat el millor amateur i en la segona posició hi ha hagut un triple empat a 202 cops entre els espanyols Ruben Pardo, Javier Calles i l’irlandès Ronan Mullarney. “Estic molt content per aconseguir la meva primera victòria. Guanyar sempre és especial. Crec que el joc sòlid ha estat la clau per mantenir-me en els moments en els quals els rivals han sigut difícils”, ha expressat Ji.

Una bona Nations Cup

La idea originària ha estat donar possibilitat als països emergents de poder iniciar una competició que ha de servir de referent als països que no tenen gaires llicències. En aquest sentit, Grècia ha aconseguit la victòria, seguit de Bulgària i Andorra, en una prova pilot que ha estat satisfactòria per a tots els participants i en la que s’espera que, en un futur, s’afegeixin més països.