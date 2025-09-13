Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un instant del partit disputat a Escaldes-Engordany. | BC Morabanc Andorra
Bàsquet - Trofeu Escaldes-Engordany

El Morabanc ha cedit davant el Hiopos Lleida en un partit marcat per l’encert visitant en els últims minuts (83-87)

Els homes de Joan Plaza, que han tingut moments de control i encert, no han pogut resistir l’exigència física del rival en el tram decisiu

El MoraBanc Andorra ha deixat escapar la victòria davant el Hiopos Lleida en el partit corresponen al Trofeu Escaldes-Engordany el qual s’ha decidit en els minuts finals (83-87). Els homes de Joan Plaza, que han tingut moments de control i encert, no han pogut resistir l’exigència física del rival en el tram decisiu.

El matx ha començat amb un ritme alt imposat pels lleidatans, que s’han avançat 8-14 al minut 4:30. Les primeres rotacions del MoraBanc, amb el debut de Morris Udeze, han donat aire a l’equip, que ha tancat el primer quart amb 17-20.

Al segon període, un parcial de 5-0 liderat pels dos Aaron de l’equip ha capgirat el marcador, però la millora defensiva del conjunt d’Encuentra ha tornat a situar el Hiopos per davant (22-30 al minut 15:30). Els tricolors, però, han respost amb un parcial de 12-4 que els ha permès marxar al descans amb avantatge (37-36). Shannon Evans II, amb 11 punts, ha estat el més destacat en els primers vint minuts.

La represa ha estat marcada per un estira-i-arronsa constant. El MoraBanc ha aconseguit la seva màxima diferència (53-42 al minut 25), però el Hiopos ha reaccionat a base dels triples de John Shurna. Tot i això, els andorrans han arribat al final del tercer quart per davant (66-58).

En l’últim període, l’exigència física ha passat factura als tricolors. El conjunt lleidatà ha estat més fresc en transició i ha dominat el rebot ofensiu, aprofitant segones i terceres opcions que han acabat decantant el partit. Tot i l’esforç final, el MoraBanc no ha pogut evitar la derrota (83-87).

El pròxim partit serà l’estrena oficial de la temporada amb la Lliga Catalana. Els de Joan Plaza s’enfrontaran dimecres 17 de setembre al Barça (21 h) i dijous 18, també a les 21.00 hores, al Joventut Badalona.

