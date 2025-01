L’FC Andorra anuncia el comiat de Ferran Costa

La situació era molt complicada, i amb la clara voluntat de voler fer un canvi de rumb, l’FC Andorra ha anunciat avui la destitució de Ferran Costa. “Des del club li volem mostrar el nostre agraïment per la feina i el professionalisme mostrat durant el temps que ha estat el màxim responsable de l’equip”, han esmentat des de l’entitat tricolor, on cal recordar que el tècnic català va arribar el passat març per intentar obrar el miracle de la salvació a Segona Divisió, el qual no es va acabar donant.

Enguany a 1a RFEF, el de Castelldefels deixa l’equip en 10a posició a quatre punts del play-off. Aquest comiat, cal apuntar, la directiva ja el tenia pres des de feia temps, tot i que ha tardat de més a arribar per no tenir cap substitut lligat. En afegit, segons ha pogut saber aquest mitjà, l’FC Andorra només deixa de prescindir de l’entrenador. És a dir, el seu staff, almenys de moment, es manté.

La desfeta d’ahir a casa davant el Bilbao Athletic, ara antepenúltim classificat, va ser la gota que fa vessar el got, a més de suposar la primera derrota a casa. De les darreres 10 jornades, els tricolor només han vençut en tres, n’han empatat tres més i n’han perdut quatre, lluny de ser resultats d’un conjunt que té entre cella i cella tornar al futbol professional.

En total, el català ha estat a la banqueta tricolor durant 295 dies: nou duels a Segona, 20 a Primera Federació i dos a Copa del Rei. Això es tradueix en 31 matxs: 11 victòries, nou empats i 11 derrotes.

https://twitter.com/fcandorra/status/1881290962154172791

El postpartit

“Entenc la decepció de la nostra gent. Jo també ho estic. Fins que no comencem a competir com a homes i deixem de fer-ho com a nens serà difícil que ens apropem als objectius”. Aquestes eren les paraules de Ferran Costa després del partit d’ahir contra el filial de l’Athletic de Bilbao, posant el focus per primera vegada sobre els jugadors. “Abans de començar els he dit que les coses s’han de fer amb passió. Aleshores, no entenc com, havent fet la primera part que hem fet, hem entrat així a la segona“, va sentenciar.

Els punts de millora

Durant la roda de premsa prèvia al matx, l’entrenador ja va deixar clar que el punt de millora havia de ser la contundència a les dues àrees, sobretot en la faceta defensiva. “No som nosaltres qui hem de donar menjar al rival, ha de ser ell qui es guanyi els mèrits”, va dir llavors, tot i que lluny de la realitat, aquest aspecte va tornar a fer aigües davant els ‘cachorros’ bascs. A l’altra part del rectangle de joc tampoc acaben de sortir les coses, ja que ni jugant amb dos davanters com són Manu Nieto i ‘Lauti’ no arriben els gols. De fet, l’andorrà és l’equip amb menys dianes dels 10 primers classificats, amb 23. Així mateix, l’altre aspecte en el qual s’ha de fer èmfasi són els duels lluny del Nacional. Dels 10 disputats, només han sumat de tres en dos d’ells, el darrer el 21 de setembre contra el Sestao. La resta han sigut empats –Lugo, Ourense i Nàstic– i derrotes –Bilbao Athletic, Zamora, Gimnàstica Segoviana, Celta Fortuna i Arenteiro–.

El cinquè tècnic del projecte

D’ençà que Gerard Piqué va agafar les regnes, l’FC Andorra ha vist passar cinc entrenadors per la seva banqueta, tots ells destituïts: Richard Imbernón, Gabri García, Nacho Castro, Eder Sarabia i ara Ferran Costa. I aviat veurà l’arribada del sisè, sobretot tenint en compte que aquest diumenge (12.00 hores) els pirenaics visiten El Toralín de la ‘Ponfe’, rival directe per les places de dalt que ara mateix és segon amb 33 punts, set menys que el líder, que continua sent la ‘Cultu’.