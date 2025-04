Bàsquet - ACB

El MoraBanc demana més explicacions a l’ACB en rebre només el tall de la revisió del triple de Kuric

El president del club no es mossega la llengua: "Els àrbitres han d'estar a l'altura […] Hi ha 11 càmeres i cap imatge concloent"

“És profundament injust”, “hi ha coses que no s’entenen” o “els àrbitres han d’estar a l’altura perquè tenen les eines”. Aquestes han estat algunes de les valoracions del president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, envers la polèmica del passat diumenge al Movistar Arena. El directiu, sovint prudent amb declaracions d’aquesta mena, no s’ha mossegat la llengua al programa ‘Avui serà un bon dia’ d’RTVA, en el qual ha mostrat la seva disconformitat tot reconeixent que les seves paraules “tampoc ens han de portar enlloc” perquè la decisió ja està presa. Unes paraules que, de fet, ha pronunciat abans de rebre resposta de l’ACB a la demanda de la imatge del triple de Kyle Kuric.

En aquest sentit, la principal lliga de bàsquet professional espanyola ha contestat durant la tarda la consulta que el club tricolor va fer per justificar el canvi de decisió, la qual en un primer moment es va donar per vàlida com a tir de tres. “Ens han respost donant-nos el tall des que es va començar a revisar la jugada fins que es va prendre la decisió”, han esmentat des de l’entitat. És a dir, amb el mateix que es va veure durant el partit, “i això no és suficient”. En declaracions a EL PERIÒDIC, des del MoraBanc han incidit que “necessitem” una imatge en la qual es vegi clarament l’escorta nord-americà [amb passaport eslovac] trepitjant, o no, la línia, “i no ens ho han donat”. Així, han assegurat que continuaran ‘apretant’ per rebre una conclusió clara.

Aixàs ho ha deixat clar: “Hi ha 11 càmeres i tothom ha vist les imatges que ells revisen [els àrbitres], i no n’hi ha cap de concloent com per dir que Kuric trepitja la línia”. El president ha asserit que “has d’estar 100% segur” per canviar la decisió, reconeixent que ell tampoc ha vist cap imatge ferma i que, per tant, “no sé com l’han pogut veure ells”. En relació amb això, seguint la normativa de la competició, ha indicat que caldria fer prevaldre la primera decisió xiulada, aquella que els hagués enviat a la pròrroga.

En darrer lloc, ha recordat que el MoraBanc s’està jugant molt en aquest tram final de curs, en el qual “no podem arribar i que els àrbitres, amb totes les eines que tenen avui dia, siguin capaços de prendre una decisió no han de prendre”. L’ocasió dels pirenaics per assolir la salvació virtual, ocupant actualment la 15a posició amb quatre victòries de diferència respecte del descens, arriba el diumenge (17.00 hores), quan rebran l’Hiopos Lleida.