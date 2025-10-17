El MoraBanc busca la primera victòria després d’una setmana d’autocrítica davant un Girona també necessitat

El MoraBanc Andorra afronta aquest dissabte a les 19:00 hores la tercera jornada de la Lliga Endesa amb la necessitat d’aconseguir la primera victòria de la temporada. Després de dues derrotes contundents —95-64 a la pista de l’UCAM Múrcia i 64-96 davant La Laguna Tenerife al Pavelló Toni Martí—, els de Joan Plaza tornen a jugar a casa amb l’objectiu de revertir la dinàmica davant d’un Bàsquet Girona que també arriba amb un balanç de 0-2.
“No podem esperar a la jornada 17 per començar a guanyar”
El tècnic andorrà ha afirmat que que és “un partit important, d’aquells que es marcarien en vermell al calendari”. Tot i ser només la jornada tres, Plaza ha admès que l’equip ha d’activar-se ja: “No podem esperar a la jornada 17 per començar a guanyar. Hem de jugar cada partit com si fos l’últim de la temporada”.
Després de l’inici complicat, l’entrenador ha reclamat més caràcter i continuïtat: “Hem de mostrar més resiliència i coneixement del joc. No podem dependre només que la pilota entri”. També vol que els jugadors aprenguin a conviure amb la pressió, però posant-la en perspectiva: “Som uns privilegiats; la pressió real és quan no portes diners a casa o tens un problema de salut”.
En la seva reflexió sobre el moment de l’equip, Plaza ha fet servir una comparació significativa per subratllar la seva confiança en el treball i la unitat del grup: “Jo no soc Phil Jackson, i els meus jugadors no són Stephen Curry”, ha dit, “però crec en la feina, en la manera de fer les coses i en la capacitat de tirar endavant si fem pinya i ens mantenim units en els mals moments”.
Pel que fa a l’estat de l’equip, l’entrenador ha assegurat que la setmana d’entrenaments ha estat bona i que ha vist la plantilla implicada després d’un dilluns dur d’autocrítica: “Els jugadors van parlar entre ells, van diagnosticar què havia passat i des de llavors treballen amb serietat”, ha apuntalat.
En l’àmbit individual, Plaza ha parlat també d’Artem Pustovyi, una de les noves incorporacions: “Ha de jugar amb un punt més de duresa i confiança. Sap que ha de tenir un paper important al joc interior. Hem de trobar maneres perquè li arribin millor les pilotes, i ell ha d’evitar ser massa autocrític”. En aquest sentit, el tècnic confia que el pivot ucraïnès anirà creixent amb el temps i amb la confiança del grup.
Plaza elogia al rival
Quant al rival, Plaza no ha escatimat en elogis per als gironins i per la feina del seu tècnic, Moncho Fernández: “És un bon equip, ben construït i ben entrenat. Té jugadors amb molts punts i molta verticalitat. Defensen a tot el camp, prenen riscos, recuperen moltes pilotes i carreguen molt bé el rebot ofensiu”. El tècnic està convençut que acabaran en una posició més còmoda del que mostra ara la classificació.
Finalment, Plaza ha volgut destacar el suport de l’afició en el darrer partit: “L’allau blava va apretar fins i tot quan les coses anaven malament. Els donem les gràcies i els prometem que no hi haurà excuses vàlides per al partit de demà”, ha sentenciat.