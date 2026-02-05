El MoraBanc busca continuïtat a Màlaga amb el focus posat en la defensa davant el que serà una batalla “física” i “dura”

El MoraBanc Andorra té aquest dissabte (19.00 hores) una sortida exigent a la pista de l’Unicaja Màlaga amb una idea clara: competir sense excuses i mantenir el nivell d’exigència. El tècnic tricolor, Žan Tabak, ha insistit que l’equip ha d’afrontar el duel amb la mateixa mentalitat que qualsevol altre, sense deixar-se condicionar ni pel rival ni pel context. “El nostre objectiu és intentar guanyar tots els partits posant el màxim esforç”, ha remarcat l’entrenador, qui ha volgut fugir de qualsevol discurs que situï l’enfrontament com un repte especial per la identitat del contrincant.
Tot i això, el tècnic no ha amagat la dificultat que suposa visitar el Martín Carpena. L’Unicaja, ha recordat, és “un equip molt físic”, amb capacitat per jugar bé col·lectivament i especialment sòlid quan actua com a local. “És una pista sempre complicada, on cal estar preparat per a una batalla dura”, ha advertit.
Cal recordar que els andorrans van guanyar el duel de la primera volta (98-74), i Tabak ha explicat que revisar aquell partit pot aportar informació útil, sobretot per veure com va reaccionar l’equip davant el rival, però ha avisat del risc de relaxació. “Hi ha una línia molt fina entre confiança i relaxació, i ens hi hem de moure amb molta cura”, ha assenyalat.
En aquest context, l’entrenador considera que el partit es decidirà lluny dels focus ofensius. “No crec que ens falti confiança, això es veu en els percentatges i en l’atac”, ha afirmat, tot apuntant que el repte principal passa per “aguantar una batalla física” i executar amb màxima concentració en defensa.
Pel que fa a la feina dels darrers dies, Tabak ha explicat que la setmana ha tingut moments desiguals, amb sessions d’alt nivell i d’altres amb menys intensitat. Tot i això, el tècnic ha volgut deixar clar que el missatge no va dirigit a ningú en concret. “Aquí no hi ha lectures individuals: guanyem tots junts i perdem tots junts”, ha remarcat, insistint que la millora passa per mantenir el to competitiu i cuidar els detalls en el dia a dia.
En aquest mateix sentit, l’entrenador ha admès que el procés d’adaptació encara està en marxa, tot reconeixent que necessita més partits i més situacions diferents per acabar de conèixer el comportament del grup. “No penso en el que pot venir, prefereixo centrar-me en el que tenim i treure’n el màxim”, ha finalitzat.