El MoraBanc Andorra domina l’Unicaja de Màlaga de principi a fi i aconsegueix la segona victòria de la temporada

El MoraBanc Andorra ha aconseguit aquest dissabte la seva segona victòria a la Lliga ACB en derrotar l’Unicaja de Màlaga per 98 a 74 al Pavelló Toni Martí. L’equip dirigit per Joan Plaza ha mantingut l’avantatge durant tot l’enfrontament i ha tancat el partit amb cinc jugadors superant els deu punts. Amb aquesta victòria, el MoraBanc Andorra suma dos triomfs en sis partits a la competició.
L’equip ha finalitzat el partit amb un 48% d’encert en triples (11/23) i un 69% en tirs de dos punts
El primer quart ha marcat la dinàmica del partit. Els andorrans han començat amb un ritme alt i encert ofensiu que els ha permès situar-se 35–19 al final dels primers deu minuts. En el segon període, el MoraBanc ha mantingut la diferència i ha arribat al descans amb un marcador favorable de 57–41. A la represa, el conjunt tricolor ha continuat controlant el joc i ampliant la distància al marcador. El bon treball col·lectiu i l’encert exterior han assegurat el triomf fins a la botzina final, que ha tancat el resultat en 98–74.
Pel que fa a les actuacions individuals, Stan Okoye ha estat el màxim anotador amb 17 punts, seguit de Artem Pustovyi amb 16, Shannon Evans amb 12, i Justin McKoy i Kyle Kuric amb 11 cadascun. En total, cinc jugadors han superat la desena de punts. L’equip ha finalitzat el partit amb un 48% d’encert en triples (11/23) i un 69% en tirs de dos punts, destacant també el control del rebot i la regularitat en tots els quarts.