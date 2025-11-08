Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Un instant del partit d'aquest dissabte. | ACB
El Periòdic d'Andorra
  • Esports
Bàsquet - ACB

El MoraBanc Andorra domina l’Unicaja de Màlaga de principi a fi i aconsegueix la segona victòria de la temporada

L’equip dirigit per Joan Plaza s’imposa per 98 a 74 en un partit dominat des del primer quart i amb cinc jugadors en dobles dígits d’anotació

El MoraBanc Andorra ha aconseguit aquest dissabte la seva segona victòria a la Lliga ACB en derrotar l’Unicaja de Màlaga per 98 a 74 al Pavelló Toni Martí. L’equip dirigit per Joan Plaza ha mantingut l’avantatge durant tot l’enfrontament i ha tancat el partit amb cinc jugadors superant els deu punts. Amb aquesta victòria, el MoraBanc Andorra suma dos triomfs en sis partits a la competició.

L’equip ha finalitzat el partit amb un 48% d’encert en triples (11/23) i un 69% en tirs de dos punts

El primer quart ha marcat la dinàmica del partit. Els andorrans han començat amb un ritme alt i encert ofensiu que els ha permès situar-se 35–19 al final dels primers deu minuts. En el segon període, el MoraBanc ha mantingut la diferència i ha arribat al descans amb un marcador favorable de 57–41. A la represa, el conjunt tricolor ha continuat controlant el joc i ampliant la distància al marcador. El bon treball col·lectiu i l’encert exterior han assegurat el triomf fins a la botzina final, que ha tancat el resultat en 98–74.

Pel que fa a les actuacions individuals, Stan Okoye ha estat el màxim anotador amb 17 punts, seguit de Artem Pustovyi amb 16, Shannon Evans amb 12, i Justin McKoy i Kyle Kuric amb 11 cadascun. En total, cinc jugadors han superat la desena de punts. L’equip ha finalitzat el partit amb un 48% d’encert en triples (11/23) i un 69% en tirs de dos punts, destacant també el control del rebot i la regularitat en tots els quarts.

