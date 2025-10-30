El MoraBanc Andorra visita aquest dissabte un Dreamland Gran Canària en hores baixes i amb la mateixa dinàmica

Després d’una setmana curta, el MoraBanc Andorra posarà rumb demà al matí cap a Gran Canària per enfrontar-se al Dreamland, un conjunt en hores baixes que encadena, literalment, la mateixa dinàmica que els tricolor. I és que abans del matx de la cinquena jornada, el dissabte a les 20.00 hores, tots dos conjunts sumen tan sols una victòria que els va arribar en el tercer matx lliguer. Apuntant que els agradaria comptar amb un triomf més −fent referència al duel contra el Bilbao−, l’entrenador dels pirenaics, Joan Plaza, ha assenyalat que els seus van de mica en mica millorant i que “ens estem acostant al que voldríem”.
El català ha elogiat el dia a dia del vestidor, i ha assegurat que “això acabarà sortint, tot i que potser no tan ràpid com vol l’aficionat”. “Els jugadors tenen la percepció que estan entrenant bé i que això es plasmarà, tant de bo, aquest cap de setmana”, ha afegit. De totes maneres, també ha reconegut que estan lluny de ser l’equip que volen: “Hem de ser més sòlids en el rebot als dos costats, reduir una mica les pèrdues de pilota… Però la sensació és que estem fent passes endavant”. Per tot plegat, el tècnic ha comentat que una de les principals claus per afrontar el curs és ser “molt solvents al darrere” i, a curt termini, “anar acumulant algunes victòries”.
Dels de Jaka Lakovič, tot i la mala dinàmica, n’ha destacat el bon equip, amb noms propis com el de Nico Brussino. “Hem de fer un partit molt seriós per competir”, ha incidit, recordant que l’any passat ja van vèncer al Gran Canaria Arena −un 94 – 106 amb un destacat Jerrick Harding−, tot i que “no és una pista gens fàcil”. Per a fer-los front, Plaza compta amb tota la plantilla, a qui ha demanat “tenir una sensació semblant quant a competitivitat com contra el Girona i el Bilbao”.