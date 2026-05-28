Andorra Endavant proposa prohibir els telèfons mòbils durant tota la jornada escolar, inclosos patis i extraescolars

La consellera general d’Andorra Endavant, Noemí Amador, ha presentat un ampli paquet d’esmenes al projecte de llei de modificació de la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents amb l’objectiu de reforçar la protecció dels menors davant els riscos digitals sense “augmentar la burocràcia ni la intervenció excessiva dins les famílies”.
La formació comparteix la preocupació pels efectes de les addiccions digitals, el ciberassetjament o l’accés precoç a continguts pornogràfics, però considera que el text impulsat pel Govern atribueix “competències excessivament àmplies” a l’Administració i introdueix conceptes “massa oberts” que podrien derivar en inseguretat jurídica.
Entre les principals esmenes es proposa eliminar el paper central d’Andorra Digital com a òrgan coordinador de la política de protecció digital infantil. Segons el grup parlamentari, aquestes funcions poden ser assumides directament pels ministeris competents sense crear noves estructures administratives permanents.
La proposta també reforça la prohibició dels telèfons mòbils als centres escolars, ampliant-la no només a les hores lectives, sinó també als patis, menjadors i activitats extraescolars supervisades. A més, planteja que els dispositius quedin dipositats de manera segura dins els centres durant tota la jornada escolar.
Pel que fa a les xarxes socials, Andorra Endavant rebutja que el Govern pugui establir prohibicions generals per als menors de 16 anys. En lloc d’això, defensa un model basat en la informació a les famílies, les recomanacions públiques i l’ús voluntari d’eines de control parental i filtres digitals.
Les esmenes coincideixen parcialment amb algunes declaracions efectuades recentment pel director d’Andorra Digital, David Vicente, en una entrevista concedida al PERIÒDIC. En aquesta conversa, Vicente afirmava que “la prohibició no és la manera de vetar l’accés” i defensava especialment “la conscienciació, l’acompanyament i ser proper”. A més, explicava que el model andorrà descarta “un veto total” de les xarxes socials i aposta per una regulació “més quirúrgica i selectiva” centrada en aquelles plataformes considerades més nocives per als menors.
Tot i això, el grup considera que el projecte de llei continua obrint la porta a una “hiperintervenció” administrativa. Un dels punts que més preocupa la formació és la definició de situacions de risc o desemparament vinculades als hàbits digitals dels menors. Per aquest motiu, les esmenes reclamen que qualsevol intervenció dels serveis socials es basi exclusivament en situacions “greus, reiterades i objectivables”, respectant els principis de proporcionalitat i mínima intervenció.
La formació també rebutja el concepte de “supervisió activa” imposat als progenitors, en considerar-lo ambigu i susceptible de convertir les famílies en objecte de control permanent. Així, Amador defensa que “protegir els menors no pot servir d’excusa per crear més burocràcia ni per substituir el paper educatiu de les famílies”.
Mentrestant, des d’Andorra Digital es continua insistint en la necessitat d’acompanyar la ciutadania davant els nous riscos digitals. Vicente destacava recentment que “de res serveix tenir serveis si les persones o els ciutadans no els saben utilitzar” i remarcava la importància de reforçar la conscienciació i les competències digitals tant entre els menors com entre els pares.