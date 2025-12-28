El MoraBanc Andorra s’apaga a la represa davant del València tot i un començament arrollador al Roig Arena

El MoraBanc Andorra ha tornat de València amb una nova derrota després d’un partit amb dues cares ben diferenciades. Els tricolors han competit amb personalitat durant la primera meitat, però s’han anat diluint a partir del tercer quart davant un València Basket que ha sabut imposar el seu ritme i ha fet valer la solidesa com a local. El duel corresponent a la dotzena jornada de l’ACB s’ha tancat amb un 84-79 que ha deixat una clara sensació d’oportunitat perduda.
El primer quart ha estat clarament andorrà. L’equip de Joan Plaza ha sortit amb les idees clares, intens en defensa i valent en atac, ha mogut bé la pilota i ha castigat des del perímetre. Els triples d’Evans, Kuric i Best, sumats al protagonisme interior de Kostas, han permès al MoraBanc obrir una escletxa important al marcador i han silenciat el Roig Arena. La posada en escena ha reflectit la voluntat de competir de tu a tu davant un rival de primer nivell, amb ritme alt i sense complexos.
En el segon quart, el València ha intentat reaccionar, però els tricolors han sabut gestionar l’avantatge amb criteri. Tot i alguns ajustos defensius dels locals, l’equip andorrà ha mantingut la calma, ha trobat bones seleccions de tir i ha respost a cada intent d’aproximació. El pas pels vestidors ha arribat amb set punts de marge, una renda que ha premiat el treball col·lectiu i l’esforç sostingut durant els primers vint minuts.
El MoraBanc Andorra ha competit amb personalitat durant la primera meitat, però s’ha diluït a la represa davant un València més sòlid
La represa ha canviat el guió del partit. El conjunt valencià ha augmentat una marxa més la intensitat, sobretot en defensa, i ha començat a córrer amb més fluïdesa. Les transicions ràpides i algunes accions espectaculars han capgirat la dinàmica. El MoraBanc ha perdut continuïtat en atac i ha començat a notar el desgast. Tot i això, Kostas ha tornat a emergir amb accions de mèrit que han mantingut l’equip dins del partit, evitant que el marcador s’hagi escapat del tot abans de l’últim quart.
Els darrers deu minuts han estat un exercici de resistència per als de Plaza. Amb el marcador ajustat, els tricolors no han abaixat els braços i han competit fins al final, mostrant orgull i caràcter. Però el València ha sabut gestionar millor els moments clau i ha trobat cistelles decisives quan més pesava la pilota. L’esforç andorrà no ha estat suficient per culminar la remuntada i el partit s’ha acabat decantant del costat local.
Tanmateix, abans del duel, el tècnic tricolor ha insistit en la necessitat de mantenir la regularitat durant els quaranta minuts en una pista exigent, un aspecte que finalment ha marcat la diferència. L’equip ha mostrat capacitat competitiva i trams de molt bon bàsquet, però la falta de continuïtat després del descans ha condemnat el MoraBanc Andorra a una nova derrota. El marcador final, València Basket 84 – MoraBanc Andorra 79, ha reflectit un partit lluitat fins al darrer sospir, però que ha deixat clar que cal alguna cosa més que actitud per començar a escalar posicions a la classificació.