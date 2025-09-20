El MoraBanc Andorra reuneix l’afició tricolor a l’avinguda Meritxell en la presentació oficial de la temporada

La presentació oficial del MoraBanc Andorra ha reunit aquest dissabte al vespre nombrosos aficionats a l’avinguda Meritxell, davant la seu central de l’entitat que dona nom a l’equip. L’acte ha començat amb jocs i concursos a la cistella instal·lada a la via principal, amenitzats per la música del DJ Tite. Aficionats de totes les edats han tingut l’oportunitat d’enfrontar-se als jugadors del primer equip en un concurs d’encerts, amb premis per als participants que aconseguien anotar.
Posteriorment, l’activitat s’ha traslladat a l’escenari, on s’han presentat els equips de base del club i l’equip d’animació Magic Gleam. La desfilada ha culminat amb la sortida un per un dels integrants del primer equip, encapçalats per l’entrenador, Joan Plaza, i el capità, Ferran Bassas, els quals han dirigit unes paraules d’agraïment i d’ànim als seguidors. La jornada s’ha clos amb la tradicional fotografia de família i amb una sessió de signatures i fotografies dels jugadors amb els aficionats, el quals s’han pogut endur una postal personalitzada.