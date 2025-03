Bàsquet - ACB

El MoraBanc rep un Barça en hores baixes tot centrat a donar el màxim perquè “ens estem jugant la vida”

Rafa Luz torna a la convocatòria i Joan Plaza reconeix que el club va estudiar la incorporació de dos jugadors per millorar el joc interior

Després de la patacada a Lugo, el MoraBanc Andorra es manté a dues victòries de diferència amb el descens, però demostrant que encara és un equip “que no té adquirit una sèrie de mecanismes” per acabar de rutllar del tot bé. Així ho va reconèixer ahir al matí el tècnic tricolor, Joan Plaza, assenyalant que no poden ser tan febles com ho van ser contra el Río Breogán: “Hem repassat el partit i hi ha aspectes que hem de ser capaços de fer millor i no dissoldre’ns quan encaixem un parcial de 10 a 0. Que si cometem errors siguin uns altres, no els mateixos”.

Aquestes declaracions encara prenen més pes tenint en compte el rival que els espera aquest diumenge (17.00 hores) al Toni Martí, el Barça. L’equip culer arriba en hores baixes, signant una de les pitjors temporades dels darrers anys i amb les lesions destacables de Nico Laprovittola, Jan Vesely, Juan Núñez i Kevin Punter. Tot i això, Plaza va recordar que “encara que els faltin quatre jugadors continuen sent un portaavions […] No tenen directament un punt feble, és més la capacitat que tinguin de voler jugar al 100%”.

L’entrenador català va esmentar que “ens estem jugant la vida”, per la qual cosa han de prescindir de quin rival els visita i simplement “jugar al màxim” contra tothom. “Els jugadors i l’entorn han de creure que encara no hem fet res, que hem de guanyar quatre duels –per arribar als 12 triomfs– i llavors ja farem la celebració del món mundial”, va afegir. En aquest sentit, el barceloní va deixar clar que han de ser capaços de ser molt forts a casa i “esgarrapar tot el que puguem a la carretera”.

Rafa Luz tornarà a la convocatòria després d’haver entrenat tota la setmana amb normalitat, i reconeixent que tenen problemes al joc interior, Plaza no va tancar la porta a fixatges. “Es va parlar d’incorporar un parell de persones, però no en sé res més. Si algú ve i és per ajudar-nos, benvingut serà, però la decisió la marcarà el club i la directiva”, va finalitzar.