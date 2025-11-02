El MoraBanc Andorra paga un inici fluix i un tercer quart devastador davant el Dreamland Gran Canaria

El partit començava igualat (minut 3, 7-7) amb un duel des de la línia exteriors entre Stan Okoye i Nico Brussino, avui homenatjat pel seu club per ser el jugador amb més triples de la seva història. Els de Lakovic agafaven velocitat de creuer gràcies al seu encert, i en poc menys de 5 minuts ja encaixàvem fins a 20 punts (minut 5, 20-9). Un inici dur que contestàvem sent agressius a cistella, i des del tir lliure anàvem responent per finalitzar el primer quart amb el 30-22. L’espectacle sota el cèrcol de Tobey continuava en l’inici del segon període, i el MoraBanc continuava “rascant” sumant d’un en un mentre la es perdia la lluita del rebot. L’anotació d’ambdós conjunts baixava, i dos triples consecutius ens feien recuperar sensacions (minut 17, 42-35). Malauradament, un parcial final de 13-7 dels canaris deixava el 55-42 després de dos quarts on el rival tenia fins a 20 tirs més… Estadística que era preocupant, molt, i decisiva pels nostres interessos.
Sortia bé l’equip en la represa, lluitant de tu a tu amb un Dreamland Gran Canaria que volia, però no podia, trencar el partit. En aquests moments, uns grans minuts de joc col·lectiu en ambdós cèrcols ens catapultaven amb un parcial de 0-7 superats l’equador (minut 26, 63-56). Ha sigut a llavors que, com un reflex calcat del partit a Bilbao, hem passat d’estar amb clares opcions de disputar l’enfrontament a rebre un parcial devastador fins al 79-60.
El cop de 16-4 en 4 minuts era duríssim i ens deixava molts tocats per afrontar els últims deu minuts. Els locals, com la resta d’equip de la Lliga Endesa, no tenien cap tipus de pietat per anar tancant el partit eixamplant la distància davant la seva gent. Des del triple, amb esmaixades (7 seves)… De totes les maneres per aconseguir la màxima diferència (minut 35, 99-71). El tram final, malauradament, ha estat descafeïnat i amb tot decidit fins el 102-85 en un partit on, per part andorrana, ha destacat l’actuació de Kyle Kuric amb 22 punts i 25 de valoració.
El pròxim cap de setmana tornem al Pavelló Toni Martí amb la visita de l’Unicaja. Dissabte 8 de novembre a les 21:00 hores, sisena jornada de la Lliga Endesa.