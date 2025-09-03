El MoraBanc Andorra renova el conveni amb Unnic i presenta Aaron Best com a nou escorta per a la Lliga Endesa

El MoraBanc Andorra ha presentat aquest dijous Aaron Best, escorta canadenc que debutarà aquesta temporada a la Lliga Endesa amb el club tricolor. El director esportiu de l’entitat, Francesc Solana, ha qualificat la incorporació com “un fitxatge molt important” que aportarà equilibri a la línia exterior, on es mantenen la majoria de jugadors de la temporada passada. “És un jugador que vam buscar expressament i teníem clar que encaixava en el perfil que necessitàvem. La darrera temporada va signar el seu millor any a Europa i té una experiència que ens dona garanties que sumarà i ajudarà des del primer dia”, ha subratllat.
Per la seva banda, Best s’ha mostrat entusiasmat amb el nou repte. “Estic molt il·lusionat d’estar aquí. No havia estat mai a Andorra i puc dir que és un lloc fantàstic. Em fa molta il·lusió competir a la Lliga Endesa i treballaré per ajudar l’equip en tot el que calgui. Comptem amb un bon grup de persones i un gran cos tècnic”, ha declarat el jugador durant l’acte.
Renovat per una temporada més el conveni amb Unnic
Per altra banda, el club tricolor i el centre d’oci Unnic han renovat per una temporada més el conveni de col·laboració que mantenen des de la campanya 2023-2024. L’acord es manté després dels bons resultats obtinguts durant el primer any de cooperació. El director general d’Unnic, José Fulgencio, ha destacat que “compartim valors molt importants i són dos projectes de país que han d’anar de la mà”. Per la seva banda, Solana ha agraït el suport rebut: “És important que les empreses, sobretot les noves, creguin en el que som i comparteixin els nostres valors. El suport de les empreses grans i consolidades del país ens dona força per continuar amb aquest projecte”.
El conveni preveu que Unnic continuï present en els partits disputats al pavelló Toni Martí, amb la seva marca visible, i que participi en les diverses iniciatives que organitzi el club, tant dins com fora de la pista. “Aquesta és la quinzena temporada a la lliga ACB i ens fa molta il·lusió que les empreses estiguin al nostre costat”, ha conclòs Solana.