Bàsquet - Mercat de fixatges

El MoraBanc Andorra fitxa l’ala pivot Justin McKoy: versatilitat, joc sense pilota i capacitat de generar els seus tirs

La darrera temporada l'ha jugat al Rigas Zelli i a l’Hapoel Be’er Sheva, i ara es troba disputant l'NBA Summer League amb els Portland Trail Blazers

El tercer fitxatge de l’estiu del MoraBanc Andorra ja és una realitat. El club ha oficialitzat aquest matí l’arribada de Justin McKoy, de 24 anys i 2,03 metres, qui es converteix en la primera peça per la posició d’ala pivot de cara la pròxima temporada. L’americà destaca per la seva versatilitat, joc sense pilota i capacitat de generar els seus propis tirs, en què compta amb bons percentatges des del llançament exterior.

De Carolina del Nord, McKoy va començar la seva carrera universitària a la NCAA jugant als Virginia Cavaliers. Després de dos anys aterrava a la prestigiosa universitat del seu estat natal, on hi va jugar el seu tercer i quart curs. Un cop finalitzada aquesta estada, va decidir jugar una cinquena temporada als Rainbow Warriors de la universitat de Hawaii, on va poder acabar destacant amb 12,4 punts i 6,1 rebots.

El darrer any, el 2024/25, el primer de la seva carrera professional, el va jugar al Rigas Zelli de Letònia, anotant 17,1 punts i agafant 7,3 rebots de mitjana, i a l’Hapoel Be’er Sheva de la lliga israeliana. Cal apuntar que aquest estiu es troba disputant l’NBA Summer League amb els Portland Trail Blazers.

“És un jugador que impactarà molt a la gent. Té un talent i una capacitat física que, ben segur, ens ajudarà a ser competitius”, ha destacat el general mànager del MoraBanc, Francesc Solana.