El Morabanc Andorra arriba “tocadet” físicament per disputar la Lliga Catalana davant Barça i Joventut Badalona

El MoraBanc Andorra enceta aquesta setmana la primera competició oficial amb la seva participació en la 46ª edició de la Lliga Catalana al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. Dos duels exigents, primer davant el Barça i després contra el Joventut Badalona, serviran per mesurar l’estat actual de l’equip de Joan Plaza, que arriba a la cita amb il·lusió, però també amb contratemps.
“Arribem justets, honestament”, ha admès l’entrenador tricolor, conscient que l’estat físic de diversos jugadors condiciona l’inici de curs. “El Rafa i el Ferran no van entrenar ahir i avui ho han provat. El Shannon ha entrenat amb febre. El Kyle sí que ha pogut reincorporar-se després de perdre’s el partit de dissabte. Arribem tocadets, però amb ganes de seguir creixent i aprenent.”, ha afirmat.
La baixa més destacada és la de Stan Okoye, que es perdrà aproximadament un mes de competició. Segons Plaza, “condiciona moltíssim perquè el disseny de la plantilla el vam fer comptant amb ell i amb el Chumi Ortega al tres. Ara anem coixos i vaig plantejar al club si calia portar algú, però no és fàcil ni econòmicament ni burocràticament. Evidentment m’ha aixafat la guitarra, perquè és un jugador determinant i polivalent. Haurem de treure les coses com puguem i aprofitar perquè els joves facin un pas endavant, com l’Aaron Ganal l’altre dia.”, ha renegat el tècnic.
Tot i aquests problemes, Plaza no vol excuses: “Tenim la gent carregada, però amb això mai plorarem. Si no plorem per les baixes, tampoc plorarem pel cansament. El que volem és jugar les nostres cartes, i això passa per ser intel·ligents”, pondera l’entrenador, tot advertint als seus jugadors “que si repetim el nivell de pèrdua de pilotes dels últims partits no tindrem res a fer; hem de reduir-les i ser més sòlids en defensa.”, ha apuntalat.
Les baixes actuals preocupen el tècnic, però també la sobrecàrrega dels jugadors sans que han de disputar més minuts a causa de les lesions dels seus companys: “Tots els equips tenen problemes a la pretemporada, però si portes un portaavions com el Barça és diferent que si portes una menorquina. Nosaltres hem de tapar forats com podem, i això implica risc de sobreexplotar jugadors”, ha advertit Plaza qui admet que “l’altre dia fins i tot vaig tenir por que algun es trenqués de tant de temps que va haver d’estar a pista.”
Pel que fa al rival, Plaza és clar: “El Barça, igual que jugués amb el cinc que tenen després de la banqueta, seguiria sent un equip per talent teòricament millor que nosaltres i més car que nosaltres. Ells tenen recursos suficients per fer el que els fa falta”. Per això, la clau està en prescindir una mica de com actuen els rivals i ajustar les nostres coses”, destaca l’entrenador català qui creu que tot i la derrota contra el Lleida “vam acabar contents amb alguns moments, i ara es tracta d’allargar aquests períodes de bon joc i reduir els parcials en contra que ens fan tant de mal.”, ha conclòs.
Així doncs, demà a les 21.00 hores contra el Barça i dijous a la mateixa hora davant el Joventut Badalona, els tricolor es posaran a prova a falta de menys de tres setmanes per començar l’ACB.