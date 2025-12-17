Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Al patí s'han organitzat tres exercicis conjunts entre usuaris i jugadors. | Morabanc Andorra
Arnau Ojeda Garcia
El Morabanc acudeix a la tradicional visita a la FPNSM amb un regal per treballar la coordinació i l’habilitat

Enguany, ha estat un equip de boccia amb pilotes menys pesades, una diana i una rampa adaptada per a les persones que han d’estar assegudes

Nadal és època de tradicions i el MoraBanc Andorra fa 13 anys que en té una de ben especial. Es tracta de la visita a la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM). Des del 2011, l’equip de bàsquet tricolor visita el centre en aquestes dates per oferir un regal, evidentment relacionat amb el bàsquet, i per passar una jornada esportiva juntament amb els usuaris.

Enguany, el regal ha estat un equip de boccia adaptada, el qual permet treballar el benestar emocional i físic de les persones. “Les persones treballen aspectes com l’atenció, la coordinació, l’habilitat de moviment i, sobretot, la seva participació en l’esport, cosa que ens permet augmentar la seva motivació i la seva implicació en la pràctica del dia a dia”, ha explicat la responsable dels serveis d’atenció diürna de l’FPNM, Rosa Manyoses.

L’equip de boccia adaptada, el regal d’enguany del Morabanc Andorra als usuaris de l’FPNM. | EL PERIÒDIC / A.O.G.

En detall, es tracta d’unes pilotes adaptades, les quals no pesen tant com les normals, una diana i també una rampa adaptada per a les persones que han d’estar assegudes practicant l’esport, ja sigui en una cadira de rodes o en una cadira habitual.

I és que, des de la fundació, donen molta importància a l’activitat física. “Comptem amb un professional especialitzat en educació física i la treballem diverses vegades a la setmana. Això ens permet potenciar l’exercici físic i el benestar en la salut”, ha afirmat Manyoses.

“Comptem amb un professional especialitzat en educació física i la treballem diverses vegades a la setmana. Això ens permet potenciar l’exercici físic i el benestar en la salut” – Rosa Manyoses

A banda d’estrenar el regal al pati exterior, també s’han organitzat dos exercicis més, relacionats amb el bàsquet, en els quals han participat usuaris i jugadors conjuntament. En aquest sentit, Manyoses ha remarcat que “cada any és un plaer rebre els jugadors […] El bàsquet és un esport que al final ells coneixen molt, que segueixen molts d’ells; inclús durant l’any van a veure alguns partits”. Per tant, “el fet que vinguin a la fundació és un motiu d’alegria i compartir aquesta jornada practicant aquest esport i d’altres és un dia molt especial per a ells”.

Un dels tres exercicis en el qual han participat usuaris i jugadors. | EL PERIÒDIC / A.O.G.

Per part del club, la responsable de Responsabilitat Social Corporativa, Natàlia De Felipe, ha qualificat la trobada d’“especial” i ha reiterat que la col·laboració amb l’FPNM durant l’any és constant. En una plantilla que canvia bastant any rere any, De Felipe ha assenyalat que “sempre intentem posar-los una mica en context de qui som, més enllà de ser un equip de primer nivell”, subratllant que “aquest tipus de gestos els fa molt més grans com a persones que no pas com a jugadors”.

