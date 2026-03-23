Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El president del MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs parlant amb els mitjans de comunicació. | Marvin Arquíñigo
Arnau Ojeda Garcia
Bàsquet - ACB

El MoraBanc, a “‘apretar’ les dents” per sortir del descens i pendent d’una infermeria que pot reobrir el mercat

El president del club afirma que "el que toca és lluitar per salvar-nos, ho sabem des del principi de temporada" i deixa la porta oberta a fixatges

“El que toca és lluitar per salvar-nos, ho sabem des del principi de temporada. És on estem ara mateix i el que ens toca és ‘apretar’ les dents”. D’aquesta manera ha valorat el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, la situació de l’equip aquest migdia, abans de donar de sang en la campanya del club junt amb la Creu Roja. I és que després de sumar la 17a derrota de la temporada en la desfeta contra el Bilbao Basket, el conjunt tricolor es mantindrà en zona de descens una setmana més.

No és cap sorpresa que l’objectiu dels andorrans aquesta temporada és mantenir la categoria. A partir d’aquí, Aixàs no ha entrat en una anàlisi molt més extensa del perquè els resultats no són els esperats, no per pensar en un altre objectiu més ambiciós, sinó per afrontar la lluita per la permanència amb una mica més de tranquil·litat. “Estem a un partit dels dos que tenim a sobre, estem a dos partits dels següents, i queden molts partits”, ha afirmat.

“El que toca és lluitar per salvar-nos, ho sabem des del principi de temporada. És on estem ara mateix i el que ens toca és ‘apretar’ les dents” – Gorka Aixàs

I raó no li falta, queden molts partits. 11, concretament. Així, el màxim responsable de l’equip ha deixat clar que el que toca és “continuar treballant com estem fent fins ara, intentar curar el que puguem i guanyar el següent partit, que és l’única recepta que hi ha per a això”, ha assegurat.

Pel que fa a les lesions, recurrents aquesta temporada, amb Stan Okoye com a últim perjudicat, Aixàs ha defensat la planificació esportiva assegurant que “la majoria de les lesions són traumàtiques” i aquestes “passen”, ha dit, afegint de manera irònica que “ens podem ensopegar tots pel carrer”. En aquest context, el president ha remarcat que la durada d’aquestes lesions determinarà com actuarà el club quant a fixatges. “A veure quins són els terminis […] En funció d’això veurem”, ha ressaltat.

Amb la mirada posada a la infermeria, el MoraBanc ja prepara el duel de diumenge a les 19.00 hores a la Bombonera contra el Baskonia, actual quart classificat. Posteriorment, ja al mes d’abril, els andorrans jugaran dos partits consecutius fora de casa contra el Reial Madrid i el Río Breogán abans de tancar el mes rebent a la UCAM Múrcia.

El president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, donant sang aquest migdia a la Bombonera. | Marvin Arquíñigo
Comparteix
Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu