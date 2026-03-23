El MoraBanc, a “‘apretar’ les dents” per sortir del descens i pendent d’una infermeria que pot reobrir el mercat

“El que toca és lluitar per salvar-nos, ho sabem des del principi de temporada. És on estem ara mateix i el que ens toca és ‘apretar’ les dents”. D’aquesta manera ha valorat el president del BC MoraBanc Andorra, Gorka Aixàs, la situació de l’equip aquest migdia, abans de donar de sang en la campanya del club junt amb la Creu Roja. I és que després de sumar la 17a derrota de la temporada en la desfeta contra el Bilbao Basket, el conjunt tricolor es mantindrà en zona de descens una setmana més.
No és cap sorpresa que l’objectiu dels andorrans aquesta temporada és mantenir la categoria. A partir d’aquí, Aixàs no ha entrat en una anàlisi molt més extensa del perquè els resultats no són els esperats, no per pensar en un altre objectiu més ambiciós, sinó per afrontar la lluita per la permanència amb una mica més de tranquil·litat. “Estem a un partit dels dos que tenim a sobre, estem a dos partits dels següents, i queden molts partits”, ha afirmat.
I raó no li falta, queden molts partits. 11, concretament. Així, el màxim responsable de l’equip ha deixat clar que el que toca és “continuar treballant com estem fent fins ara, intentar curar el que puguem i guanyar el següent partit, que és l’única recepta que hi ha per a això”, ha assegurat.
Pel que fa a les lesions, recurrents aquesta temporada, amb Stan Okoye com a últim perjudicat, Aixàs ha defensat la planificació esportiva assegurant que “la majoria de les lesions són traumàtiques” i aquestes “passen”, ha dit, afegint de manera irònica que “ens podem ensopegar tots pel carrer”. En aquest context, el president ha remarcat que la durada d’aquestes lesions determinarà com actuarà el club quant a fixatges. “A veure quins són els terminis […] En funció d’això veurem”, ha ressaltat.
Amb la mirada posada a la infermeria, el MoraBanc ja prepara el duel de diumenge a les 19.00 hores a la Bombonera contra el Baskonia, actual quart classificat. Posteriorment, ja al mes d’abril, els andorrans jugaran dos partits consecutius fora de casa contra el Reial Madrid i el Río Breogán abans de tancar el mes rebent a la UCAM Múrcia.