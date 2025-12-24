Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Alguns dels premiats durant la cerimònia d'ahir. | Federació Andorrana de Karate
El Periòdic d'Andorra
  Esports
Karate

El karate andorrà posa el punt final a la temporada amb la primera Gala Nacional, celebrada a Escaldes

Durant l'acte es lliuren els guardons als Grand Winners del curs en les categories formatives, més del reconeixement als medallistes als Jocs

La Federació Andorrana de Karate va celebrar ahir al vespre la primera Gala del Karate Nacional a la sala d’actes del Comú d’Escaldes-Engordany, un acte institucional que va servir per tancar la temporada i fer balanç del primer any de funcionament de la Lliga Nacional.

Durant la sessió també es van lliurar els guardons als Grand Winners de la temporada en les categories formatives. En categoria benjamí, el títol va ser per a Ibai Amorim; en aleví, per a Laia Jover; en infantil, per a Jan Mellado; en juvenil, per a Inès Chevalier, i en cadet, per a Paulo Domingues. En el mateix marc, la federació va distingir el Club Fudo-Shin com a millor club del curs, en reconeixement dels resultats obtinguts i a la seva participació en la Lliga Nacional.

L’acte va incloure el reconeixement als medallistes andorrans als Jocs dels Petits Estats. L’ens de karate va distingir Silvio Moreira, Paula González i Maria Ubiergo pels metalls aconseguits en aquesta competició.

El president de la Federació Andorrana de Karate i del COA, ahir. | Federació Andorrana de Karate
