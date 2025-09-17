El juvenil de l’Inter perd de manera contundent davant el Skënderbeu de Korçë a la Youth League (0-10)

L’Inter Escaldes sub-19 ha viscut una tarda molt dura a l’Estadi Nacional, on han caigut per un contundent 0-10 davant el Skënderbeu de Korçë en el partit d’anada de la primera ronda de la ruta dels campions nacionals de la UEFA Youth League.
El pla de partit passava per fer un duel “més tècnic que físic“ com va comentar el tècnic de l’Inter, Richard Imbernón, en la prèvia. Malauradament pels andorrans, el conjunt albanès ha deixat el partit sentenciat ben aviat. Korçari ha obert el marcador al minut tres i ha acabat signant un pòquer de gols (3’, 49’, 78’ i 86’). També han vist porta Beqiri (20’ i 34’), Begaj (44’) i Tahid, autor d’un hat-trick als minuts 72, 80 i 90+3.
Més enllà del resultat, les estadístiques reflecteixen la diferència entre tots dos equips: el Skënderbeu ha sumat 26 xuts per només 7 dels escaldencs, 8 córners contra 3 i més presència ofensiva en totes les fases del partit. L’Inter, en canvi, només ha generat perill esporàdic i ha acabat amb una targeta groga Cristiano Aaron.
Amb aquest resultat, el duel de tornada previst pel pròxim 1 d’octubre a Albània serà un tràmit per al Skënderbeu, que té la classificació a la butxaca. Tot i la duresa de la derrota, l’Inter Escaldes haurà d’afrontar la tornada sense pensar en el resultat i amb l’objectiu de seguir acumulant experiència internacional.