El Govern aprova ajudes d’un milió i 500.000 euros per al MoraBanc i l’FC Andorra

En tots dos casos es tracta de la mateixa quantitat que l’exercici 2024

El Consell de Ministres, a proposta de la ministra de Cultura i Esports, Mònica Bonell, ha aprovat, com és habitual, la proposta d’atorgar les ajudes a l’esport professional al MoraBanc Andorra i a l’FC Andorra. La quantitat d’aquesta ajuda, tal com ha recordat el ministre portaveu, Guillem Casal, es determina segons l’import sol·licitat per l’entitat concernida i les despeses que aquesta té, així com també en virtut dels convenis signats entre el Govern i els dos clubs. Així, totes dues entitats rebran per a l’exercici corresponent al 2025 la mateixa quantitat que l’any anterior. És a dir, el MoraBanc rebrà 1.150.000 euros i l’FC Andorra 500.000 euros.