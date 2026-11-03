Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Un moment de la conferència. | El Periòdic / S.G.B.
Sergi Gil Bosch
  • Educació
Trobada internacional

La intel·ligència artificial transforma els equilibris de poder mundial i planteja nous reptes per a la democràcia

La conferència del Consell d’Europa celebrada a Andorra posa el focus en l’educació i la cooperació internacional per afrontar els riscos de la IA

Andorra acull aquest dilluns i dimarts la segona ‘Conferència Intercultural del Centre Nord-Sud del Consell d’Europa’, una trobada que reuneix representants de 30 països amb l’objectiu d’abordar els riscos i les oportunitats de la intel·ligència artificial, amb una atenció especial al paper de l’educació i la cooperació internacional. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que el Principat organitza l’esdeveniment coincidint amb l’assumpció de la presidència del centre.

Respecte a la intel·ligencia artificial, Tor ha llançat una advertencia afirmant que la intel·ligència artificial ha transformat les relacions diplomàtiques i els equilibris de poder internacionals: «Ara, per ser poderosos, no només s’han de posseir recursos, sinó que s’han de posseir i controlar, sobretot, les eines de la intel·ligència artificial«. Davant dels riscos que implica aquesta transformació, la ministra també ha defensat la necessitat de reforçar la governança internacional i ha recordat que Andorra va signar a l’any 2024 el conveni del Consell d’Europa sobre intel·ligència artificial, democràcia, drets humans i estat de dret.

«Ara, per ser poderosos, no només s’han de posseir recursos, sinó que s’han de posseir i controlar, sobretot, les eines de la intel·ligència artificial» – Imma Tor

En aquest context, l’educació es presenta com una de les principals eines que permetria garantir un ús responsable de la intel·ligència artificial. Tor ha assenyalat que Andorra ja disposa d’un pla integral adreçat tant als alumnes com als docents per fomentar-ne una utilització adequada. Pel que fa als resultats de la trobada, la titular d’Afers Exteriors ha precisat que no està prevista l’adopció d’una declaració conjunta, sinó que l’objectiu és facilitar l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques perquè els representants dels diferents països puguin aplicar-los posteriorment als seus territoris. «És el principi de la cooperació», ha destacat.

González defensa una intel·ligència artificial amb supervisió humana per millorar els serveis públics de la capital

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
El Principat obre noves convocatòries de beques per cursar estudis superiors als Estats Units, Bèlgica i també Polònia
Educació triga una mitjana de set dies a cobrir les baixes docents mentre admet dificultats per trobar especialistes
Andorra, Espanya i Portugal ultimen un acord per reconèixer automàticament els títols universitaris entre ells

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Educació
El Principat obre noves convocatòries de beques per cursar estudis superiors als Estats Units, Bèlgica i també Polònia
  • Educació, Política
Educació triga una mitjana de set dies a cobrir les baixes docents mentre admet dificultats per trobar especialistes
  • Educació
Andorra, Espanya i Portugal ultimen un acord per reconèixer automàticament els títols universitaris entre ells
Entrevistes culturals
David Otero
Cantant, guitarrista i compositor
Andrea Eimke
Artista
Anna Mangot
Artista i creadora de l’exposició ‘Seda i pedra’

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu