La intel·ligència artificial transforma els equilibris de poder mundial i planteja nous reptes per a la democràcia

Andorra acull aquest dilluns i dimarts la segona ‘Conferència Intercultural del Centre Nord-Sud del Consell d’Europa’, una trobada que reuneix representants de 30 països amb l’objectiu d’abordar els riscos i les oportunitats de la intel·ligència artificial, amb una atenció especial al paper de l’educació i la cooperació internacional. La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha destacat que el Principat organitza l’esdeveniment coincidint amb l’assumpció de la presidència del centre.
Respecte a la intel·ligencia artificial, Tor ha llançat una advertencia afirmant que la intel·ligència artificial ha transformat les relacions diplomàtiques i els equilibris de poder internacionals: «Ara, per ser poderosos, no només s’han de posseir recursos, sinó que s’han de posseir i controlar, sobretot, les eines de la intel·ligència artificial«. Davant dels riscos que implica aquesta transformació, la ministra també ha defensat la necessitat de reforçar la governança internacional i ha recordat que Andorra va signar a l’any 2024 el conveni del Consell d’Europa sobre intel·ligència artificial, democràcia, drets humans i estat de dret.
«Ara, per ser poderosos, no només s’han de posseir recursos, sinó que s’han de posseir i controlar, sobretot, les eines de la intel·ligència artificial» – Imma Tor
En aquest context, l’educació es presenta com una de les principals eines que permetria garantir un ús responsable de la intel·ligència artificial. Tor ha assenyalat que Andorra ja disposa d’un pla integral adreçat tant als alumnes com als docents per fomentar-ne una utilització adequada. Pel que fa als resultats de la trobada, la titular d’Afers Exteriors ha precisat que no està prevista l’adopció d’una declaració conjunta, sinó que l’objectiu és facilitar l’intercanvi de coneixements i bones pràctiques perquè els representants dels diferents països puguin aplicar-los posteriorment als seus territoris. «És el principi de la cooperació», ha destacat.