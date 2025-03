El Freeride World Tour cancel·la la darrera prova i deixa Joan Aracil sense opcions d’accedir a la final

L’organització del Freeride World Tour (FWT) ha decidit cancel·lar la prova d’esquí d’homes que s’havia de disputar aquesta setmana, després que sí que ho fessin les cites d’esquí i snowboard de dones i snowboard d’homes el passat divendres a l’estació de Fieberbrunn, a Àustria. Amb aquest gir de guió, Joan Aracil es queda sense la darrera oportunitat d’escalar posicions a la classificació general i, ocupant la 16a plaça, es queda fora del tall per a la final de Verbier, donant així per acabada la temporada.

Segons el FWT, la manca de neu a les zones previstes per a la competició no podia garantir la seguretat de tots els esportistes que hi participen, amb la qual cosa l’organització va decidir dur a terme la majoria de les proves el divendres passat i deixar la d’esquí d’homes per un dia d’aquesta setmana, a especificar en funció de la meteorologia. El ‘rider’ andorrà tenia moltes esperances dipositades en aquesta parada, en la qual estava convençut que hauria aconseguit estar entre els cinc primers classificats. Finalment, però, la decisió de l’organització ha estat cancel·lar definitivament la prova d’aquesta modalitat, la qual cosa ha deixat el rànquing tal com s’havia quedat al final de la quarta prova que va tenir lloc el passat 1 de març a Geòrgia i amb la qual, com s’ha esmentat, Aracil s’acomiada de la final.

Els corredors que han vist la seva prova anul·lada han mostrat la seva decepció i alguns, fins i tot, enuig. Així ho ha manifestat el representant de Joan Aracil, Dani Fornell, qui ha explicat que “una cosa és que comencin a competir i que per alguna raó no es pugui desenvolupar una categoria, però que es decideixi abans que es desenvolupi l’esdeveniment no havia passat mai. No ens sembla una decisió justa”. Així i tot, també ha expressat que acaten la decisió i que comencen ja a preparar-se per donar-ho tot el pròxim curs.

Malgrat la frustració, Aracil s’ha mostrat molt satisfet amb el seu debut al Freeride World Tour i amb la seva actuació entre l’elit del freeride: “M’emporto una molt bona experiència del primer any al FWT, crec que he fet un molt bon paper i la meva valoració global és positiva. Ara sabem quines són les coses que més hem de treballar, així que l’any que ve toca baixar al Challenger, continuar lluitant i d’aquí a un parell d’anys tornarem a pujar”. De la mateixa manera que ja té la mirada posada en poder classificar-se per al Freeride World Tour 2027, el tricolor ha comentat que per a la temporada 2026 un dels grans objectius és arribar als Campionats del Món de Freeride FIS d’Ordino Arcalís en les millors condicions.