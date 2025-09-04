Encamp renova el parquet i la piscina del Pas per 320.000 euros coincidint amb l’estada del París Basketball

El Comú d’Encamp ha destinat 320.000 euros a la renovació del parquet de la pista de bàsquet i dels podis de la piscina de competició del centre esportiu del Pas de la Casa. La inauguració d’aquestes millores coincideix amb l’estada del París Basketball, el qual entrenarà aquests dies a la parròquia i disputarà el VII Trofeu Encamp, així com un amistós d’Eurolliga contra l’FC Barcelona.
El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que “difícilment podríem haver tingut una estrena millor del parquet”. Segons ha explicat, els jugadors francesos “estan molt contents dels serveis i de tot el que els podem oferir des del Pas de la Casa”. Aquesta actuació forma part d’un projecte de remodelació integral que s’allargarà fins a l’any vinent, amb l’objectiu que la població disposi d’unes instal·lacions de primer nivell.
Marot ha recordat que “es treballa els 365 dies de l’any per oferir serveis i instal·lacions esportives tant a Encamp com al Pas de la Casa” i ha posat en valor la feina comercial de la corporació per atraure equips professionals. El París Basketball va ser, de fet, el primer club que va mostrar interès per establir les seves estades a la parròquia.
Per altra banda, l’entrenador del club francès, Francesco Tabellini, ha valorat positivament l’experiència: “Estem molt contents d’estar aquí. És un lloc molt bonic, el gimnàs és increïble i ens han acollit amb tot”. Segons el tècnic, entrenar a més de 2.000 metres permet millorar la resistència i la condició física, a més de reforçar la cohesió del grup en un any marcat per la renovació de la plantilla.
Sobre els partits contra el Barça i el MoraBanc Andorra, Tabellini ha reconegut que “les expectatives són altes” tot i que la pretemporada ha començat tard i només disposaran d’una setmana i mitja de preparació. “L’objectiu és que l’equip trobi la seva identitat a poc a poc. Com més ràpid ho aconseguim, millor jugarem i abans competirem a alt nivell”, ha apuntat.
El tècnic ha conclòs que l’estada és una oportunitat per demostrar el potencial del club i ha deixat la porta oberta a futures col·laboracions: “Andorra és un gran país i estic segur que si es torna a donar l’oportunitat, continuarem amb aquesta relació beneficiosa per ambdues bandes”.