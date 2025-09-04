Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • El conseller d'Esports i Reactivació Econòmica del comú d'Encamp, Nino Marot, rebent la samarreta del París Basketball firmada per tots els jugadors amb el club. | Comú d'Encamp
Agències
  • Esports
Bàsquet - Trobada continental

Encamp renova el parquet i la piscina del Pas per 320.000 euros coincidint amb l’estada del París Basketball

El club francès estrena les instal·lacions encampadanes abans de disputar el VII Trofeu Encamp i un amistós d’Eurolliga contra el Barça

El Comú d’Encamp ha destinat 320.000 euros a la renovació del parquet de la pista de bàsquet i dels podis de la piscina de competició del centre esportiu del Pas de la Casa. La inauguració d’aquestes millores coincideix amb l’estada del París Basketball, el qual entrenarà aquests dies a la parròquia i disputarà el VII Trofeu Encamp, així com un amistós d’Eurolliga contra l’FC Barcelona.

El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha destacat que “difícilment podríem haver tingut una estrena millor del parquet”. Segons ha explicat, els jugadors francesos “estan molt contents dels serveis i de tot el que els podem oferir des del Pas de la Casa”. Aquesta actuació forma part d’un projecte de remodelació integral que s’allargarà fins a l’any vinent, amb l’objectiu que la població disposi d’unes instal·lacions de primer nivell.

Marot ha recordat que “es treballa els 365 dies de l’any per oferir serveis i instal·lacions esportives tant a Encamp com al Pas de la Casa” i ha posat en valor la feina comercial de la corporació per atraure equips professionals. El París Basketball va ser, de fet, el primer club que va mostrar interès per establir les seves estades a la parròquia.

Per altra banda, l’entrenador del club francès, Francesco Tabellini, ha valorat positivament l’experiència: “Estem molt contents d’estar aquí. És un lloc molt bonic, el gimnàs és increïble i ens han acollit amb tot”. Segons el tècnic, entrenar a més de 2.000 metres permet millorar la resistència i la condició física, a més de reforçar la cohesió del grup en un any marcat per la renovació de la plantilla.

Sobre els partits contra el Barça i el MoraBanc Andorra, Tabellini ha reconegut que “les expectatives són altes” tot i que la pretemporada ha començat tard i només disposaran d’una setmana i mitja de preparació. “L’objectiu és que l’equip trobi la seva identitat a poc a poc. Com més ràpid ho aconseguim, millor jugarem i abans competirem a alt nivell”, ha apuntat.

El tècnic ha conclòs que l’estada és una oportunitat per demostrar el potencial del club i ha deixat la porta oberta a futures col·laboracions: “Andorra és un gran país i estic segur que si es torna a donar l’oportunitat, continuarem amb aquesta relació beneficiosa per ambdues bandes”.

Comparteix
Notícies relacionades
El MoraBanc Andorra sorprèn l’afició amb la presentació de les noves equipacions per a aquesta temporada
Un nou curs, un repte col·lectiu
Els col·lectius migrants del país valoren positivament l’ajust “quirúrgic”, però reclamen una planificació estructurada

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
ACB
  • 30/11/2024
  • 20:45
  • Fora de casa

Bàsquet Girona

85

MoraBanc Andorra

98

  • 17/11/2024
  • 17:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

89

Unicaja de Màlaga

106

  • 09/11/2024
  • 18:00
  • Poliesportiu d'Andorra

MoraBanc Andorra

71

UCAM Múrcia

83

Primera RFEF
  • 01/12/2024
  • 12:00
  • Fora de casa

Gimnástica Segoviana

3

FC Andorra

2

  • 24/11/2024
  • 15:30
  • Estadi Nacional

FC Andorra

1

Unionistas

1

  • 17/11/2024
  • 17:30
  • Fora de casa

Nàstic

1

FC Andorra

1

Lliga Multisegur
  • 18/05/2025
  • 16:30
  • CE de la FAF

FC Santa Coloma

0

Ranger's

5

  • 18/05/2025
  • 13:30
  • CE de la FAF

FC Pas de la Casa

1

Atlètic Club Escaldes

5

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

FC Ordino

5

The Boss FS la Massana

1

  • 18/05/2025
  • 11:00
  • CE de la FAF

Nóbrega Constructora CF Esperança

0

UE Santa Coloma

4

  • 16/05/2025
  • 10:30
  • CE de la FAF

Inter Club Escaldes

3

Penya Encarnada

2

Notícies relacionades
  • Esports
Mònica Doria i Laura Pellicer afronten aquest divendres les finals de la Copa del Món de piraguïsme a Augsburg
  • Esports
Silvio Moreira obre la temporada amb l’objectiu de mantenir la bona dinàmica després de l’or als JPE
  • Esports
Marc Pujol torna a la selecció 19 anys després i lidera les novetats per al partit amb Anglaterra i l’amistós amb Estònia
Publicitat
Entrevistes esportives
Mari Martínez i Toni Gamero
Medallistes dels Jocs Mundials de Trasplantats 2025
Jaume Nogués
Director general de l’FC Andorra
Gael Alonso
Jugador de l’FC Andorra
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

Ad debug output

The ad is not displayed on the page

current post: Encamp renova el parquet i la piscina del Pas per 320.000 euros coincidint amb l’estada del París Basketball, ID: 255360

Ad: Sky test (255095)
Placement: sky_left (255094)

Cache-busting: off
The ad can work with passive cache-busting

Find solutions in the manual