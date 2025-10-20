El comiat de Nàdia Tudó de la natació professional: “Em quedo amb totes les coses, tan bones com dolentes”

Després d’anunciar-ho a l’agost un cop finalitzat el Mundial de Singapur, Nàdia Tudó s’ha acomiadat definitivament aquest matí de la natació professional. En un acte a Andbank, la ja exnedadora ha agraït la tasca a la Federació Andorrana de Natació (FAN) i especialment al seu president, Joan Clotet, així com a tots els entrenadors que ha tingut al llarg de la seva trajectòria. “Ha estat un viatge que va més enllà de les marques i les competicions”, ha citat, assegurant que diu adeu a les piscines “tranquil·la” i quedant-se amb totes les coses, “tan bones com dolentes”.
Amb 13 anys a l’elit, en els quals ha competit en 10 Mundials, cinc Europeus i cinc Jocs dels Petits Estats, Tudó ha comentat que encara no ha interioritzat la decisió, però que té ben clar que no té ganes de tornar a competir. “He tornat a nedar una mica, tot i que he tardat… ara és el moment de fer coses noves amb una vida més normal i calmada”, ha proferit. Si bé s’ha convertit en una de les millores nedadores de la història del país, ha reconegut que deixa la competició amb una espina clavada: no haver pogut representar Andorra en uns Jocs Olímpics.
Durant l’acte, Clotet ha llegit un discurs exaltant el periple de la tricolor: “Ens ha demostrat que l’excel·lència és una actitud, deixant un gran llegat i fent més gran la natació al país”. “Gràcies pel que ens has donat, aquesta serà sempre casa teva i, si vols, comptem amb tu per continuar inspirant la pròxima generació. T’estimem”, ha afegit el president de la FAF. Al seu torn, la directora de Banca País Andbank, Maria Suárez, ha incidit que “has estat una inspiració per a les noves generacions i una mostra que els somnis es poden fer realitat”.
Futur amb i de la FAN
Amb la porta més que oberta per continuar lligada a l’ens, Tudó ha explicat que encara no n’han parlat. “Necessito temps per saber què vull fer, però no estic mai oposada a ajudar la natació del país”, ha indicat en aquest sentit. Demanda per l’evolució d’aquest esport, ha explicat que va notar molt el canvi de generació. “Ha sigut molt maco veure la meva evolució personal, però també la de l’equip”, ha dit, asserint que una paraula per definir-ho és “il·lusió”. Amb la seva marxa, és conscient que queda un ‘forat’ en la representació femenina del Principat, tot i recordar que quan va plegar Mònica Ramírez també va succeir. De totes maneres, s’ha mostrat confiada que “surtin moltes noies”.
Un missatge a la canalla
En darrer lloc, ha volgut llançar un missatge per als més petits amb una frase que Clotet recorda sovint: “Tot no és només el temps”. Així, ha reconegut que ella, si tornés enrere, faria el mateix camí, tot recomanant a qualsevol que es capbussi en l’esport de l’aigua “que ho faci perquè de veritat li agrada, perquè el camí és increïble”.