El club Karate Xavi Herver competirà aquest cap de setmana al Campionat de Madrid cadet, júnior i sub21

El Karate Xavi Herver serà present aquest dissabte, en sessió de matí i tarda, al Campionat de Madrid cadet, júnior i sub21 que es desenvoluparà al municipi d’Arganda del Rey. Tal com han apuntat des del club, afronten la cita “amb esperit competitiu i ganes de seguir sumant experiència davant rivals de primer nivell”. La competició, a més, els serveix com a prova de preparació per a les pròximes cites nacionals i internacionals.
La delegació tricolor la formaran Andrea Subirats (Kata cadet femení i Kumite cadet femení -54 kg), Paulo Domínguez (Kata cadet masculí i Kumite cadet masculí -52 kg), Kevin Mellado (Kumite júnior masculí -76 kg), Laura González (Kumite júnior femení -72 kg), Michelle Villalonga (Kumite cadet femení -60 kg) i Aina Padilla (Kumite cadet femení -47 kg). Estaran acompanyats pels entrenadors Xavi Herver i Sandra Herver.