Torneig tradicional

El Campionat de Golf Màster Memorial Salvador Guerrero Ubach clou acollint gairebé a 150 jugadors

L'interés en la competició ha quedat patent amb una llista d'espera de més de 50 interessats, fet que realça enguany les ganes d'intervenir en la mateixa

Prop de 150 jugadors s’han donat cita, aquest cap de setmana, per disputar el tradicional Campionat Golf Màster Memorial Salvador Guerrero Ubach que ha tingut lloc a les instal·lacions del Reial Club de Golf la Cerdanya. Una festa del golf en el que, convé precisar, s’aplegaven amics i convidats de la família Guerrero, clients de l’emblemàtica botiga andorrana creada fa més de 34 anys i altres amants del golf.

Val a dir que no van poder participar més jugadors perquè no hi havia més sortides disponibles. Així, la llista d’espera per participar en el torneig va ser de més de 50 jugadors, cosa que mostra l’interès i les ganes de participar en la tradicional competició que organitza Golf Màster.

De manera que la jornada es va viure amb molta festivitat, combinant la competitivitat de la competició i l’ambient relaxat “d’un entorn immillorable”, segons remarquen des de l’ens esportiu. El golf unia així a tots els participants i el record a Salvador Guerrero Ubach, pioner d’aquest esport al Principat. El final de festa del XXXIII Campionat Golf Màster va cloure amb els lliuraments de premis i un piscolabis que va permetre comentar les partides entre els diferents participants. Entre els guardonats, el Premi Scratch ha anat per a Eduard Tor i el Premi Sènior se l’ha endut Elias Lorenzo.

En aquest sentit, la classificació de les partides ha quedat de la següent manera, ordenada per categories: en la d’homes, en els handicaps inferiors, ha quedat en primer lloc Eugeni Fabregat, seguit de Pedro Martí i Víctor Sánchez. Als superiors, d’altra banda, ha vençut Javier Quintana seguit d’Esteve Tor i Josep Vila. En la femenina, els handicaps inferiors se’ls han emportat, en primera posició, Ester Colls i precedida de María José Ibars i en els superiors el top 3 l’ha encapçalat Rosa Maria Calaf, seguida de Petita Moré i Patricia Moreno. En la categoria júnior només hi ha assistit Esteve Tor.

Al mateix temps, les aproximacions han quedat així: al forat 2, Eric Galimany; al 4, Eugeni Fabregat; al 8, Luís Martín; al 14, Daniel Alorda; al 17, Manel Puig i al 18 amb el drive més llarg per a Eduard Tor i Patricia Moreno.