  Partit amistós entre el Barça i el Paris Basketball.
  • Esports
Bàsquet

El Barça supera el Paris Basketball per la mínima en un amistós d’Eurolliga disputat a Encamp

Aquest partit ha servit com a aperitiu del Trofeu Encamp, que dilluns 8 de setembre enfrontarà el MoraBanc Andorra i el Paris Basketball

Encamp ha viscut la primera victòria del Barça de bàsquet d’aquesta temporada en el primer amistós de la pretemporada 2025/26 que l’ha enfrontat al Paris Basketball, en un duel propi de l’Eurolliga.

Els de Joan Peñarroya s’han imposat al Paris Basketball per 91 a 90 en un partit disputat al Complex Esportiu. El públic ha pogut gaudir d’un partit amb molta intensitat i on jugadors com Nicolás Laprovittola, que ha tornat de la seva llarga lesió, ha estat el màxim anotador del joc seguit de Kevin Punter. També Juan Núnez ha deixat bones sensacions en un partit que s’ha decidit en l’últim minut.

Els del Paris Basketball, que comptaven amb més rodatge –era el seu segon compromís de pretemporada- que els blaugranes i que es troben fent la seva pretemporada al Pas de la Casa, han igualat el partit. Els francesos s’han posat quatre punts per sobre en l’últim minut. Però els culers no havien dit l’última paraula. Clyburn ha acostat els barcelonistes amb un gran triple i, després d’una bona defensa, Juan Núñez ha situat el 91-90 des de la línia de tirs lliures. Justin Robinson s’ha jugat un triple en el darrer segon per guanyar el partit per part dels de Francesco Tabellini. La pilota no ha entrat i per tant, victòria del Barça en el primer amistós de la pretemporada de l’equip degà de les pretemporades a Encamp.

El duel entre els dos equips d’Eurolliga a Andorra ha despertat l’interès de diversos mitjans internacionals, amb una desena d’acreditacions gestionades entre ahir i avui per seguir el partit des d’Encamp i la retransmissió del mateix en diverses plataformes digitals i televisives, així com del públic que ha omplert la grada del Complex.

El cònsol menor, Xavier Fernàndez, i el conseller d’Esports, Nino Mariot, han assistit al partit, que ha servit com a prèvia del Trofeu Encamp, que tindrà lloc dilluns 8 de setembre a les 19 h amb l’enfrontament entre el MoraBanc Andorra i el Paris Basketball (categoria masculina). Dimecres 10 de setembre serà el torn del duel femení entre el Toulouse Métropole Basket i l’Spar Girona. Les entrades dels tres partits tenen una finalitat solidària amb una aportació íntegra per a Càritas Encamp.

