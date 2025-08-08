Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'atleta andorrana, Duna Viñals competint avui. | FAA
Arnau Ojeda Garcia
Atletisme- Campionat d’Europa sub20

Duna Viñals signa un nou rècord nacional als 400 m tanques del Campionat Europeu sub20, però queda fora de la final

L'atleta tricolor ha quedat quarta en la seva semifinal i dotzena en la classificació general quedant-se a 1,12 d'arribar a la final

L’atleta andorrana Duna Viñals ha tancat la seva participació en el Campionat d’Europa sub20 amb una actuació històrica, establint un nou rècord nacional absolut als 400 metres tanques amb un registre de 59.60 segons. El temps l’ha aconseguit a la primera semifinal disputada aquesta tarda a Tampere (Finlàndia), superant la seva millor marca i escrivint una nova pàgina en l’atletisme del Principat. La participació de Vinyals ha estat en la semifinal 1, de les tres disputades i en aquesta ha quedat en quarta posició.

Malgrat l’excel·lent actuació, Viñals no ha pogut accedir a la final, reservada a les dues primeres de cada semifinal i a les atletes amb les millors marques restants tancant la final amb vuit participants. El tall ha estat molt alt i la darrera plaça de classificació s’ha fixat en 58.48 segons, marca de l’ucraïnesa Olha Mashanienkova. Per tant, l’andorrana s’ha quedat a 1,12 d’aconseguir el pas a la final la qual es disputarà demà amb les següents vuit atletes:

  • Viola Hambidge (Estònia) – 57.16 (PB)
  • Alexandra Ștefania Uță (Romania) – 57.40
  • Méta Tumba (França) – 57.45
  • Abigail Noruwa (Països Baixos) – 57.50
  • Petra Lalik (Hongria) – 57.51
  • Arabella Wilson (Gran Bretanya) – 57.69
  • Mila Heikkonen (Finlàndia) – 57.99
  • Olha Mashanienkova (Ucraïna) – 58.48

Així doncs, en la classificació global de totes les semifinals, l’atleta tricolor ha quedat dotzena en una competició en la qual han participat fins a 24 esportistes. Tot i la decepció per no haver aconseguit la classificació, l’actuació de Viñals ha estat més que positiva. Amb només 19 anys, Viñals ja s’ha consolidat com una de les grans promeses de l’atletisme andorrà. El seu nou rècord és fruit del treball constant i confirma que el futur de la velocitat amb tanques al Principat té nom propi.

