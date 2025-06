Atletisme

Duna Viñals obre el medaller andorrà de la Copa d’Europa de Nacions amb un primer lloc en els 400 tanques

En la mateixa disciplina, però en categoria masculina, Eloi Vilella signa la seva millor marca personal (52.16) per penjar-se la plata

Els 400 metres tanques han portat les primeres medalles tricolor en la Copa d’Europa de Nacions en Tercera Divisió ha donat avui el tret de sortida a Maribor (Eslovènia). Per una part, amb Duna Viñals, qui ha estat primera de la seva sèrie amb un temps de 59.75, que li ha servit també per endur-se l’or en la taula global. Segona ha estat la bosniana Maša Garić (59.80) i tercera la luxemburguesa Uyana Granger (61.16). D’altra banda, Eloi Vilella s’ha penjat la plata. Amb un 52.16, la seva millor marca, ha estat segon per darrere l’islandès Ívar Kristinn Jasonarson (52.06) i per davant del luxemburguès David Friederich (53.01).

En 100 metres, Dylan Ben-Ahmed ha estat setè amb un temps de 10.88, prova que s’ha adjudicat l’azerbaidjanès Alham Naghiyev (10.42), per davant del sanmarinès Francesco Sansovini (10.59) i de l’islandès Kristófer Thorgrímsson (10.82). En categoria femenina, Aroa Carballo ha acabat 12a amb un 12.62. La sanmarinesa Alessandra Gasparelli ha estat la guanyadora (11.50), amb l’azerbaidjanesa Lamiya Valiyeva (11.62) i la islandesa Eir Hlésdóttir (11.69) completant el podi.

Medalla de Cros i els relleus

El darrer metall de la jornada se l’ha penjat Jeanne Cros en els 3.000 obstacles. Amb una marca d’11’25.11, la seva millor personal, ha estat tercera per darrere la moldava Andreea Stavila (9’55.81) i la islandesa Andrea Kolbeinsdóttir (10’07.38). Pel que fa als 4×100 relleus, l’equip femení, format per Duna Viñals, Noa Godoy, Aroa Carballo i Elena Muñoz, ha acabat 13è amb un temps de 50.52. Primer ha estat l’islandès (46.03), seguit pel luxemburguès (46.18) i el maltès (46.99). Per la seva part, el conjunt masculí, amb Pau Blasi, Pol Herreros, Dylan Ben-Ahmed i Guillem Arderiu, ha signat un nou rècord nacional: 42.13. Tot i això, ha clos en novena posició. En aquest cas el combinat islandès ha repetit primer lloc (40.85), per davant del macedoni (40.89) i del luxemburguès (41.26).

Llargada, javelina i alçada

En salt de llargada, Noa Godoy ha estat 12a amb un 5.09, lluny del 6.39 de la vencedora, la maltesa Rachela Pace. El segon lloc l’ha ocupat la islandesa Birna Kristín Kristjánsdóttir (6.31) i el tercer la georgiana Mari Dzagnidze (6.30). En javelina, Maria Morató ha estat 10a amb un 30.06. Ha guanyat la islandesa Arndís Diljá Óskarsdóttir (51.60), seguida per la luxemburguesa Noémie Pleimling (50.45) i la montenegrina Marija Bogavac (49.80). I en salt d’alçada, Miquel Vílchez ha estat cinquè de la seva sèrie per signar la seva millor marca del curs: 1.55. Primer ha estat el bosnià Marko Šuković (2.09), seguit pel luxemburguès Charel Gaspar (2.09) i el macedoni Brajan Avia (2.06).