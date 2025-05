Automobilisme

Dos podis d’Edgar Montellà a Astúries el fan ser líder provisional de les categories 11 i 3 del Campionat d’Espanya

La pròxima cita serà a casa amb la Pujada a Arinsal, prova puntuable per al Campionat d’Andorra i per a l'espanyol

Edgar Montellà continua sumant podis en el Campionat d’Espanya de Muntanya – CEM Autohebdo Sport. En aquest cas, va disputar la prova asturiana de la 53a pujada internacional al Fito on va ser per quart cop a la línia de meta i va assolir un primer lloc en la categoria classe 11 i un tercer en la categoria 3.

La competició també ha sigut puntuable per al Campionat d’Europa a més de per a l’espanyol, així com pel regional asturià. “Dissabte, després dels primers entrenaments i veient els nous rivals, no tenia clar poder fer podi en categoria 3 ni guanyar en categoria 11. Un treball de l’equip no de 10, sinó del següent”, va manifestar l’encampadà en acabar la cursa.

Els resultats assolits han permès que el tricolor estigui líder en ambdues categories, ja que “el que va puntuar a Peñas Blancas va tenir un accident i no va poder sumar punts. Això ens dona moltes forces per a les pròximes competicions”. La pròxima cita serà a casa amb la Pujada a Arinsal, prova puntuable per al Campionat d’Andorra i per al Campionat d’Espanya de Muntanya.