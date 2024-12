Digne d’un David contra Goliat

L’espera ha arribat al seu fi. La selecció de futbol sala enceta demà la ‘Main Round’ del Preeuropeu contra Portugal, al pavelló de Govern a les 20.00 hores. Serà una lluita com la de David contra Goliat, tot i que encara més difícil per als tricolor, que no es neguen somiar en gran i protagonitzar una bona actuació. El seleccionador, Talin Puyalto, ha esmentat aquesta tarda en roda de premsa que la feina dels seus s’ha de centrar sobretot en l’aspecte mental, perquè el físic i el tàctic sobre el paper està decidit. “En qualsevol moment el partit es pot trencar, i si ens marquen o, per exemple, pressionen molt a dalt, que puguem estar tan establerts com sigui possible”, ha dit.

Els de Jorge Braz són els vigents campions d’Europa (2022), de fet també en van sortir campions en l’anterior edició (2018), i el 2021 es van endur el Mundial tot i que en el d’enguany van caure als vuitens contra Kazakhstan. És a dir, és un d’aquells combinats amb pocs punts febles, malgrat que Puyalto hagi ressaltat que “alguna cosa podem trobar” per posteriorment recalcar que la diferència entre els dos conjunts és molt gran.

Si bé potser no és el partit més important per als pirenaics en tota la seva història, el rival sí que serà el millor al qual s’hauran enfrontat. “A Andorra feia temps que es no veia un matx d’aquest nivell”, ha apuntat el veterà porter i capità, Aitor Rubio, esmentant que a títol personal té la mateixa il·lusió que els seus companys i que ja comencen a tenir pessigolles notant que s’apropa l’hora del xiulet inicial.

Precisament en aquest sentit, ha asserit que és un escenari al qual no estan acostumats. Tampoc al públic ni al rival. De totes maneres, “l’intentarem agafar com un duel més sabent que serà difícil”. “Amb el que hem de pensar nosaltres és en fer el nostre partit”, ha completat, “i no ens podem tornar bojos pensant solament amb Portugal”. Sobretot perquè en aquesta fase de grups els andorrans estan enquadrats juntament amb Països Baixos i Macedònia del Nord, aquest darrer contra qui es veuran les cares el dimecres vinent.

‘Uri’ Rodríguez, dubte

Tal com va informar aquest mitjà, ‘Uri’ Rodríguez i Guillem Castro eren dubte per la convocatòria. Al final Castro no va ser seleccionat, però el petit dels Rodríguez sí, i Puyalto ha destacat que encara és dubte fins a última hora. Aquest matí se li ha fet una ecografia de control, i des de la selecció confien que pugui estar disponible tot i ser conscients que no jugarà els minuts que els agradaria.