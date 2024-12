Guillem Castro i ‘Uri’ Rodríguez, els dubtes de la primera convocatòria

A una setmana de donar el tret de sortida a la fase de grups de l’Eurocopa, la selecció de futbol sala ja té sobre la taula el primer contratemps: Guillem Castro i ‘Uri’ Rodríguez són dubte per a la primera convocatòria contra Portugal i Macedònia del Nord.

Ens hem de remuntar dos caps de setmana enrere, quan l’ENFAF Construccions Modernes va vèncer per 6-3 el Penya Esplugues. Més enllà del resultat, el partit no va començar de la millor manera per als de Jorge Dias, ja que en menys de 10 minuts Castro i el petit dels Rodríguez van caure lesionats i no van tornar a jugar.

El capità de l’ENFAF, amb molèsties a l’adductor, i Rodríguez, al quàdriceps, i encara sense els resultats de les proves que es van fer, no van jugar la setmana passada en la derrota dels seus contra el Sant Sadurní per 2-0. A principis de setmana va arribar la valoració mèdica, i segons fonts consultades, “sembla que no hi ha res greu”. De totes maneres, continuen sent dubte pels dos matxs de les setmanes vinents, tot i que segons ha pogut saber aquest mitjà les sensacions són positives i es confia que arribin com a les peces importants que són per a Talin Puyalto de la llista d’entre 17 i 18 jugadors que portarà.

El calendari

El primer partit per a Andorra arribarà divendres vinent (20.00 hores) al pavelló de Govern contra el vigent campió d’Europa, Portugal. Els tricolor tancaran aquesta primera finestra el dimecres següent (19.00 hores), dia 18, al Centre Esportiu Jane Sandanski de Skopje, capital de Macedònia del Nord. La següent doble cita serà íntegra contra els Països Baixos, l’1 de febrer a ‘s-Hertogenbosch i el dia 5 al Principat, per tancar la ronda al març, el dia 7 a Portugal i el 12 a casa.