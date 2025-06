Futbol - Mercat de fixatges

Diego Alende renova i continuarà a la disciplina de l’FC Andorra durant dues temporades més

El central gallec va arribar l'estiu del 2022 procedent del Lugo i s'ha convertit en un dels capitans tricolor, enguany disputant fins a 38 matxs

L’FC Andorra i Diego Alende han arribat a un acord per a la renovació del contracte del central per dues temporades més. El gallec, que acabava la seva relació amb el club aquest mateix dilluns, continuarà vinculat a l’entitat del Principat, doncs, fins al 2027.

Alende va ser un dels primers fitxatges tricolor en l’estrena de l’equip a LaLiga l’estiu del 2022. Va aterrar procedent del Lugo, tot i que era propietat del Valladolid, i va arribar per aportar lideratge i jerarquia a un conjunt aleshores molt inexpert en el futbol professional. Des d’aleshores, malgrat que algunes lesions no l’han deixat tenir la continuïtat desitjada, s’ha convertit en una peça clau per a tots els entrenadors que ha tingut. Convertit ja en un dels capitans, aquest curs ha disputat 38 partits entre lliga, copa i promoció d’ascens, 34 dels quals jugant des de l’inici.