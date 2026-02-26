Alende celebra haver tornat a l’esquema inicial i deixa clar que la principal fita tricolor ha de ser la permanència

Amb 27 jornades ja ratllades al calendari, l’FC Andorra ocupa la 17a posició i es troba tres punts per sobre del descens que actualment marca el Valladolid. Amb aquesta casuística, al vestidor tenen més que clar des de fa temps que el principal objectiu ha de ser la permanència. “És el primer que hem de fer, i a partir d’aquí, si podem, mirar cap a dalt”, ha dit aquest matí Diego Alende.
El central no ha estat gaire protagonista aquest curs, però l’altre dia va tornar a l’esquema inicial i els tricolor es van endur la victòria contra el Saragossa. “La necessitàvem, sobretot per tornar a agafar sensacions i confiança”, ha indicat, la mateixa que ell ha recuperat en tornar a la titularitat després de 12 duels. “Feia temps que no participava, però jugui o no entreno igual i sempre intento estar preparat per a quan em toqui”, ha asserit en aquest sentit.
Com ja ho ha fet més d’una vegada el tècnic pirenaic, Carles Manso, Alende també ha fet esment que els ha faltat contundència a les dues àrees: “És un tema col·lectiu, i hem de continuar millorant en aquesta faceta perquè rebem molts gols i ens està costant fer-ne amb totes les ocasions que tenim, que són moltes”.
Ara, després d’una setmana llarga, l’FC Andorra visitarà dilluns al Còrdova, una sortida que el jugador gallec ha titllat de “complicada”. L’equip de l’extricolor Jacobo González i del porter internacional Iker Álvarez està immers en la lluita pel play-off, sent setè, tot i encadenar dues desfetes. En tot cas, “sortirem amb la mentalitat de sempre, a guanyar”, ha completat Alende.