Campionat d’Europa sub-14

Derrota dels dos representants andorrans a l’Europeu sub-14 de tennis disputat a la República Txeca

Més enllà dels resultats, la participació dels tricolors en una competició d’aquest nivell suposa una experiència valuosa en la seva formació esportiva

Els joves tennistes andorrans Iu Blasi Almeyda i Martí Marijuan Padilla han debutat aquest dilluns al prestigiós Campionat d’Europa sub-14, que se celebra a la localitat txeca de Most. Tot i la il·lusió i l’esforç, cap dels dos ha pogut superar la primera ronda davant rivals de gran nivell.

Per una banda, Martí Marijuan s’ha enfrontat a l’austríac Jakob Mittermayr, en un partit exigent que ha acabat amb victòria clara per al jugador austríac per 6-0 i 6-0. Per l’altra, Iu Blasi ha disputat el seu primer partit contra Calin Mihai Munteanu, de Romania, que s’ha imposat per 6-1 i 6-0.

Tot i les derrotes, la participació dels dos tricolors en una competició d’aquest nivell suposa una experiència valuosa en la seva formació esportiva i un pas més en el seu desenvolupament com a tennistes. El torneig, que reuneix els millors talents joves del continent, continuarà al llarg de la setmana.