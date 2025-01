Confiança en Lezkano contra un Joventut en estat de gràcia

Ja està classificat per la Copa i encara té opcions a l’Eurocup. El Joventut de Badalona, rival demà del MoraBanc Andorra (20.45 hores), està en estat de gràcia després d’un inici de curs complicat. “Està en el seu millor moment”, deia aquest matí Natxo Lezkano en roda de premsa, afegint que el català és un conjunt “molt complet en totes les posicions, que juga molt bé i amb molta confiança”.

I no és per a menys. A l’ACB encadena cinc victòries consecutives i a l’Olímpic no veu la derrota des de principis de novembre en un 75-79 contra l’Unicaja. Amb el malagueny, només el Río Breogán ha estat capaç de vèncer-lo al seu feu en competició domèstica. En cita europea la xifra s’enfila només a tres conjunts: el Wolves lituà, el Dreamland Gran Canària i l’Ulm alemany. Per contra, l’equip tricolor encadena quatre desfetes i està a tocar del descens. “Sempre tenim ganes de guanyar i sabem que tenim les nostres opcions”, ha dit l’entrenador basc, tot fent esment que el duel de demà és una bona opció per treure’s la ràbia de sobre i donar un cop sobre la taula.

Els pirenaics comptaran amb la plantilla sencera a excepció de Rafa Luz, i Lezkano ha deixat clar que estan “amb ganes, motivats i concentrats, així que estic content per com van les coses després del partit –en referència al de dissabte passat–”. També ha reconegut que els seus van acabar tocats, “però estem intentant millorar i que les coses surtin bé, i anem pel bon camí”.

En darrer lloc, i demanat per la confiança de l’entitat en ell, el de Portugalete ha assegurat que n’hi ha. “Si estic aquí és perquè hi ha confiança. No veig a –Francesc– Solana ni a Gorka –Aixàs– fent alguna cosa que no vagi amb el que pensen que és el millor pel club”, ha indicat. A més, ha assenyalat que s’han centrat a corregir detalls i minimitzar errors, i que en cap moment s’ha parlat de la seva situació contractual.