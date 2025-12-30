Clàudia Gurí s’incorpora a l’staff del primer equip del FC Andorra com a nova responsable de l’àrea de nutrició

El primer equip ha reprès l’activitat esportiva després de l’aturada per les vacances de Nadal amb una novetat a l’organigrama tècnic. Es tracta de la incorporació de Clàudia Gurí, que assumeix la responsabilitat de l’àrea de nutrició dins l’staff tricolor.
Gurí, nascuda a Andorra, compta amb una llarga vinculació amb el món de l’esport d’elit gràcies a la seva trajectòria com a jugadora professional de bàsquet. Aquesta experiència esportiva es complementa amb la seva formació acadèmica, ja que és graduada en Nutrició Humana i Dietètica.
L’exjugadora professional de bàsquet s’incorpora al dia a dia de la plantilla després de l’aturada nadalenca
Des d’ahir, la nova responsable de nutrició ja forma part del funcionament quotidià de la plantilla, amb l’objectiu de contribuir a l’optimització del rendiment dels jugadors a través d’un seguiment nutricional adaptat a les exigències de la competició.