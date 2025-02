Cinc cares de la sub17 per l’estrena a la Nations League

La selecció femenina de futbol donarà el tret de sortida a la UEFA Nations League 2025 amb dos partits: el primer demà contra Geòrgia (16.00 hores) i, després, el dimarts vinent contra Malta (19.30 hores). Ambdós enfrontaments seran fora de casa, i la FAF ja ha publicat la convocatòria de les 20 seleccionades per Albert Panadero per disputar els primers duels d’aquesta nova finestra continental.

Abans de passar a les línies senceres, cal remarcar que ‘Pana’ ha decidit apostar per cinc debutants: Alba Martín, Zoe Planagumà, Chloe Izquierdo, Carla Ber i Ariadna Pernia, totes elles provinents de la sub17. Tot i la incorporació de Martín, la porteria comptarà amb la presència d’una de les peçes clau del míster, Àlex Cardoso. Pel que fa a les defenses, la línia continua liderada per Maria Moles, Neus Rosas, Laia Sin, Paula da Silva i Laura Borja amb l’ajuda de Laia Solé, Lia Gil i Planagumà. Com a migcampistes, acompanyaran a Izquierdo tres jugadores que ja coneixen el que significa jugar a Europa, Erica Gonçalves, Aitana Colobrans i Maria da Cruz. Finalment, les davanteres escollides han estat Tere Morató, Ber, María Ruzafa, Pernia, Clàudia Plaja (qui va fer un molt bon paper davant Gibraltar) i Ari Gonçalves.

La voluntat en aquest debut a la nova Nations és poder acabar de formar un equip que vol arribar a la zona més alta del futbol femení. Durant els darrers partits de la temporada passada, Panadero ja va mencionar que, tot i que els resultats no acompanyessin en un principi, la idea seria poder trobar un canvi de panorama en el plantejament del joc i el futbol proposat al verd, fet que, a poc a poc, s’està assolint.

La masculina tanca un amistós

El combinat masculí ja té tancat un amistós amb Finlàndia, programat pel 17 de novembre al país nòrdic.